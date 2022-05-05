四名社工系學生組抗疫關注組　穿梭土瓜灣舊區支援劏房確診戶

這裏沒有一車又車的物資、也沒有一隊又一隊的醫療隊伍，只見那四個人、八隻手⋯⋯ 幾個年輕人自發在社區籌集物資，在疫情高峰期逆向而行，深入高危社區為居於劏房的確診者送上生活所需，深耕基層，希望鼓勵更多年輕人關心地區事務。

撰文：MWYO青年辦公室傳訊經理黃清兒



「青年疫行．土瓜灣抗疫關注組」主席Kim與幾名社工系學生，在3月中疫情最嚴峻之際，每星期到土瓜灣舊區派物資給劏房確診戶。（MWYO提供圖片）

「這裏有些快測包、罐頭、兒童口罩 、消毒噴霧⋯⋯」Kim一邊整理物資包、一邊喃喃說着。2021年12月下旬，香港開始出現第五波新冠疫情，踏入2022年2月適逢農曆新年假期後，於2月25日單日確診數字突破10,000宗。到了3月初確診數字更達至頂峰，單日確診超過5萬人。在疫情嚴竣下，大批患者需要居家隔離，導致缺糧缺藥，孤立無援。這時，Kim與三名就讀社工系的同學Anson、Casa及Wilson組成了「青年疫行．土瓜灣抗疫關注組」，在3月中疫情最嚴峻之際，每星期到土瓜灣舊區派物資給劏房確診戶。「首先係我公公確診，但無得到任何機構援助，我就發現社會上有唔少確診居民，其實都得唔到援手；相反，社區中心就有好多唔同嘅資源，奈何佢哋都有職員確診，因此缺乏人手做前線支援。所以我哋都想出一分力幫助確診居民。」經歷外公染疫卻苦無援手，Kim於水深火熱之際動員社區的力量，走上前線貢獻社區。

社福機構提供物資及場地支援

關注組成員Anson表示，土瓜灣十三街一帶是傳統舊區，卻缺乏社福機構及區議員網絡，關注組希望可以填補這個服務空隙。另一名成員Casa亦補充道，「自從2019年社會事件後，青年經常被標籤為一班冇咩做的社群，所以我哋就諗，點解青年唔可以為社區出一分力？」第五波疫情來勢洶洶，搶購防疫用品、生活所需都要靠民間自救，四名年輕人透過區內不同的社交媒體專頁，上載Google Form接觸確診戶。落區派送物資前後，亦都會打電話關心這群被忽略的街坊。Wilson認為，不少青年依然心繫社區，疫情下希望幫助他人，「我諗大家嘅出發點都係關心自己個地方、關心自己個社區，先會踏出呢一步去做呢件事。」

年輕人在前線救火，社福機構就在背後為他們提供部分物資及場地支援，聖公會九龍城青少年綜合服務中心項目負責人趙姑娘坦言疫情之下，很多社福機構均缺乏人手，這群生力軍正好填補空白，「疫情下好似冇乜年輕人或社工學生去做呢啲工作，但係佢哋喺疫情爆發得最勁嗰陣時，有呢一個諗法，咁我哋當然係義無反顧支持佢哋！」趙姑娘形容，中心內的同事與這群年輕人一起學習、一起成長，每一次落區派送物資都是一個突破。

坦言「又要驚又要做」 盼將關心社區精神承傳下去

訪問當日，適逢清明節假期的晚上，加上當日新冠病毒確診病例超過3,000宗，街上人流稀少，「我哋而家準備派發第三期的防疫物資！」關注組成員Anson 說，「說實話，我係好驚嘅，有句感受，就係『又要驚又要做』。我𠵱家要服務一班確診咗嘅人，一來驚自己受到感染，二來又好想服務呢班人，驚住做囉！」

身型較嬌小的Kim推着載滿物資包的手推車，顯得有點吃力，「都好緊張，但係緊張的背後就會諗到，其實嗰班人都好需要我哋去支援，所以我哋都會去努力做。」這次成立關注組除了四位核心成員之外，他們亦邀請不少同學朋友幫手，關注組成員Casa補充說，「其實最想做到嘅一樣嘢就係傳承落去，可能之後社會上有啲大事發生，例如新一波的疫情，都係需要咁樣幫助嘅時候，嗰班青年睇過我哋點樣做，就可以做返出嚟！」

坦言最困難是行樓梯

穿起全副保護衣，一群義工分成四個小隊，在街上「捐窿捐罅」，除了接觸街坊，亦會上樓派物資，「困難位就係要行樓梯，因為平時我哋都唔會成日行樓梯，甚至有啲樓層可能係天台9樓，所以我覺得難度就係行樓梯、同埋要忍受佢哋衞生嘅情況。」 Kim一邊喘氣一邊說。

唐樓的梯間狹窄，通風不佳導致又熱又焗，加上衞生環境惡劣，義工們既要捱得、又要忍得。每當確診者從義工手上接過物資包，臉上的笑容即使隔着口罩也能感受到，Kim坦言這就是最好的回報，「最深刻就係有一個伯伯，佢同我哋講，咩呢個世界仲有咁好嘅人咩，呢句說話係一個動力，俾我哋知道，其實我哋覺得派物資，可能係好微不足道嘅事，但對其他人嚟講，就係珍而重之嘅大事。」

青年參與地區事務仍面對不少困難

近年，不少青年在社區深耕細作，MWYO青年辦公室於2021年發表的《讓青年有效參與公共事務．從地區開始》研究報告也發現，不少年輕人對自己居住的社區有願景，並且把公民力量和焦點投放到地區層面，更成立關注組積極聆聽街坊需要。但成員Anson坦言認為青年參與地區事務，仍面對不少困難，「我諗青年參與嘅困難位係要被看見。𠵱家嘅社會氛圍，未必咁容易認同青年做嘅嘢，可能會覺得我哋唔成熟、幼稚，但其實往往就係我哋嘅行動力，我哋個心、熱誠，其實係最強！」

成員Wilson亦同意，派物資只是一個起步點，希望外界能感受青年的用心，「其實睇番過往嗰幾年，老實講每一個青年，都係可能冇咩希望，點解我明明想為香港好，但係背後好似冇人支持，所以想政府知道我哋嘅出發點，然後我哋嘅聲音可以越來越大。」Kim期望關注組可以產生漣漪效應，將關心社區的精神，散落到不同地區，「其實我哋關注組，半年之後可能會消失或者係引退，因為我哋都想令到其他區嘅青年，可以自發去行動，咁我哋呢一個關注組，其實係做一個起步點，或者係俾佢哋去參考，我哋都想每一區嘅青年，自己去關心返個社區。」