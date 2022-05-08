特首選舉︱李家超當選宣言：忠誠堅毅承擔使命　與市民同開新篇

【特首選舉2022】行政長官選舉今日（8日）結束，唯一候選人李家超以1,416票當選，成為第六屆行政長官。李家超上台發表當選宣言，表示會在新崗位更好服務國家和香港市民，會忠誠地、堅毅地承擔使命，和740萬市民一同開新篇。



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李家超表示，很榮幸成功當選，感謝選委投票支持，讓他在新崗位更好服務國家和香港市民，會忠誠地、堅毅地承擔這個使命，並和740萬市民一同開新篇。是次選舉因疫情押後，縮短了競選時間，只有一個月籌備選舉工作，但也抓緊每一個機會接觸選委和各界代表、接觸市民。他指，收到的實體信件、訊息、網上留言，增加了其對各界及各階層的了解，亦明白大家有多麼深愛香港這個家、面對甚麼問題、希望政府做多點事。

李家超指，大家每一句的加油問候，都給予他莫大的力量和信心，感謝眾多傳媒的辛勞奔波，「一日同我跑十場」。他憶述團隊這陣子日以繼夜勤奮工作，這段經歷十分難得，將會終身難忘，承諾日後會準確貫徹落實「一國兩制」、港人治港、高度自治。他表示，香港現時處於由治及興的新階段，將來既向中央負責，亦要向特區負責，將會堅定地履行職責、敢於擔當、把握機遇，並堅守法治核心價值，應對來自內外的威脅和破壞，維護國家安全和發展利益。

▼李家超周五舉行造勢大會▼



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組建更有承擔和團隊精神的政府

李家超續說，會組建一支更有承擔、更具團隊精神的政府，強化執行效能及治理能力，以解決市民問題為首位，具有變革精神，其中市民最迫切的包括土地房屋供應，會精簡程序、多管齊下；有力地優化醫療系統；為青年提供上流機會；建設關愛社會。他指，會增強「緊迫感」和「主動性」，用好「一國兩制」的制度優勢，融入大灣區和國家「十四五規劃」發展，發揮香港聯通世界的優勢，成為中國與外國連接的橋樑。

他表示，稍後即會埋首政綱工作，以成果取信於民，並馬上組建政府，以用人唯才原則，招攬有經驗、有能力、有熱誠的人，並在「愛國者治港」之下，與立法會探討如何良性互動，透過多商議、多協作解決社會問題。他指，會以行動爭取信心、以結果收窄分歧。