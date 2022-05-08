特首選舉｜港澳辦中聯辦賀李家超　讚高票當選體現民意、實踐民主

第六屆行政長官出爐，唯一候選人李家超以1,416票當選。港澳辦及中聯辦發聲明祝賀，認為他高票當選反映社會對他的高度認同和期盼，又指今次選舉充分體現新選舉制度符合「一國兩制」和「愛國者治港」原則，相信李家超能帶領香港走向「由治及興」。



+ 1

港澳辦：不再是刻意「泛政治化」表演

港澳辦認為，李家超最終以99.16%的得票率高票當選，充分反映香港社會對他的高度認同和肯定，香港社會展示出團結一心、奮發進取的良好風貌。而且，是次選舉充分證明新選制符合「一國兩制」原則和香港實際需要，過程規範有序、公平公正、安全廉潔。

港澳辦稱讚，李家超為保安局出身，基層經驗豐富且執行力強，在落實《港區國安法》中立場堅定、勇於擔當，抗疫工作親力親為，善於組織協調，同時與管治團隊、政團及社團關係融洽，欣賞他提出的政綱直面問題、對症下藥，顯示銳意改革、擔當作為的管治魄力，和務實貼地、關顧基層的民本情懷。

聲明指，今次選舉非刻意的「泛政治化」表演，市民能看到和感受到參選人努力宣示自己的理念，與社會各界友好對話、平等協商，不再有肆意製造的對抗撕裂或攻擊抹黑，認為這是民主精神及「獅子山精神」的真正體現，相信廣大市民對李家超充滿信任和期待。李亦能廣納人才組建政府、果決施政達成目標、虛心納諫改善治理、真誠真心服務市民、團結各界共譜新篇。

中聯辦：新選制符合一國兩制原則

中聯辦則認為，整場選舉依法依規、公平公正有序，呈現理性、團結及進取的良好氛圍，進一步貫徹「愛國者治港」原則，並充分展示新選舉制度符合「一國兩制」原則和香港實際情況，再次成功實踐和發展香港特色民主。聲明指，李家超以高票提名和當選，集中體現出民意，且選舉過程中社會各界積極提意見，超過13,000名市民提出逾47,000條建議，體現了市民對香港邁向新未來的熱切期盼。

中聯辦讚揚，李家超長期擔任公職，成績和能力深受認可，宣布參選以來與各界頻繁會面，競選政綱充分吸納各界意見，回應社會的關切，相信李家超能團結帶領新政府和社會各界，堅持全面準確貫徹「一國兩制」方針，帶領香港由治及興。