特首選舉｜李家超支持率達99.2%　超越澳門成「一人模式」之冠

【特首選舉2022】第六屆行政長官選舉已有結果，唯一候選人李家超以1,416票當選，以1,428張選票計算，得票率高達99.2%。



「衝上天際」的得票率，不單是香港特首選舉之冠，打破了近四屆實行「一人模式」的澳門特首選舉紀錄，成為港澳兩個特區行政長官選舉新頂峰。



過去要投票香港特首選舉 均有競爭

過去香港出現兩次沒有競爭的行政長官選舉，分別是2002年第二屆選舉和2005年補選，兩次都因為沒有競爭對手而自動當選。其餘第一、三、四、五屆選舉最少有兩名候選人，得票率最高的一次為2007年第三屆選舉，共有788張選票，曾蔭權以649票當選，得票率為82.4%，在扣除問題票及白票之後，有效選票為772張，曾蔭權得票率為84.1%。

澳門立法會前主席賀一誠是2019年澳門行政長官選舉的唯一候選人。（新華社）

澳門四次「一人模式」選舉 最高得票率未到99%

至於一海之隔的澳門，由2004年第二屆特首選舉開始，一直都是「一人模式」。2004年選舉，共有299張選票，何厚鏵以296張選票當選，得票率為98.997%，另有3張白票。

2009年澳門特首選舉由崔世安一人參選，在總投票數為296張，崔世安得到282張支持票，得票率為95.3%，另有14張白票。

2014年繼續由崔世安一人參選，選委人增至400人，該屆共有396人投票，崔世安得到380票，得票率為95.96%，空白票有13張。

到了2019年賀一誠一人參選，總共有400張選票，賀一誠得到392票，得票率為98%，另有7張白票和1張廢票。

由此可見，李家超99.2%得票率，超越港澳兩個特區每一次特首選舉，是「一人模式」之下最高紀錄。

劉兆佳認為，高投票率和得票率，顯示愛國陣營團結和支持。（資料圖片）

劉兆佳：反映愛國陣營高度團結

今次第六屆香港特首選舉投票率有97.74%，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，反映愛國人士希望通過高投票率彰顯愛國陣營高度團結，也反映了愛國力量對制裁李家超的外部勢力的藐視和憤慨，和對維護國家安全的決心。

至於高得票率則表明李家超獲得選委真誠支持，讓新一屆政府有良好和順利的開局，亦對組班有幫助，讓他有紮實的基礎盡快取得施政成果，特別在控制疫情、推動經濟發展和破解社會民生問題上。

此外，劉兆佳認為，高得票率有助新一屆政府贏取更多民意支持，也讓内外敵對勢力留下深刻印象。而對李家超而言，劉兆佳認為高票當選既是鼓勵，也是鞭策，促使他和他領導的特區政府更加要奮發有為、力爭佳績，不負選民和社會重托。