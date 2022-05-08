特首選舉︱6選委竹篙灣投票　潘佩璆回港落機兩小時成功「達陣」

【特首選舉2022】特首選舉今日（8日）舉行，除灣仔會展的主要投票站外，今屆亦特設竹篙灣票站，供需隔離檢疫的選委投票，根據選管會主席馮驊所指，有6名選委申請在竹篙灣投票。而竹篙灣票站會比會展票站早一小時關閉，早上10時半就會完成投票。

社福界選委、工聯會潘佩璆是其中之一，他表示早前到加拿大處理喪事，今早才剛剛抵港，來得及在竹篙灣投票，距離抵港落機只是兩小時，感謝選舉事務處的安排。



預先與選舉處聯絡了解程序 最終「無縫」銜接

潘佩璆向《香港01》表示，較早前到加拿大處理兄長的喪事，「我係佢（兄長）最親近嘅親人，佢無結婚，喺加拿大嗰邊得一個外甥，但對方都有年老病重家人要照顧，所以成個喪事都要由我去處理，家庭事務需要係第一考慮，一定要先處理好，亦都無得縮短行程。我喺上機之前同一日朝早，二哥先至啱啱火葬完，時間係趕急嘅。」

他指，在加拿大期間有聯絡選舉事務處，表明因事身在外地，有機會無法投票，處方有跟進他的個案，教他如何處理相關手續和程序，在港的家人亦透過WhatsApp聯絡他，提供投票資訊，最終「無縫」銜接：「今朝差唔多8點先至落機，之後就趕去竹篙灣，大約9點半至10點左右投到票。」

潘佩璆到竹篙灣票站投票。（蔡正邦攝）

他形容投票過程順暢，與過去其他各級選舉安排類似，又提到同時段內沒有見到其他選委，可能他們在其他時段已投票。他指今次是「完善選舉制度」後首場特首選舉，意義重大，希望身體力行盡量投票，往後需接受7天檢疫安排。