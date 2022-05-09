通關︱黃家和：兩年封關商界損失慘重　冀新特首視作首要任務

李家超昨日（8日）以1,416張選委票當選新一任特首，他在政綱內提到通關及房屋相關議題，引起社會關注。工業界（第二）選委、餐飲聯業協會會長黃家和今早在港台節目表示，希望新特首以通關為首要任務。



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賴建國：提前上樓後社區欠配套 或間接引致悲劇

黃家和指，較早前與李家超會面時已當面提出過，希望以和內地通關為首要任務，其他有關民生、改善營商環境方面，也期望李家超帶領香港走出陰霾，又寄語他在工業發展上多加著墨，特別在創新科研層面。

關於與內地通關，黃家和指現時確實不掌握確實時間表，不過李家超任政務司司長時，都與內地緊密接觸過，相信對方上後前也會開始重啟通關程序。他指，過往兩年多不能與內地通關，不少人入不到內地，生意損失很大，希望通關容讓內地商務旅客來港，為各行各業帶來一些生氣。

全港關注劏房平台成員賴建國在同一節目指出，對李家超政綱內容感到有些失望，認為具體內容不是太實際，有很多重要議題未有回應，舉例指他沒有承諾為劏房租管設立起始租金、公屋三年上樓等。

有關李家超提出的公屋提前上樓計劃，賴建國關注到這些社區到底「配套未足夠」到什麼程度，因為新公屋居民本身已經是「開荒牛」，如果連一些交通、街市、學校等基本配套都沒有，居民很難生活。他提醒，當年天水圍被稱為「天水圍城」，其中一個教訓就是社區欠缺配套支援，居民就這樣被安置在一個人口密集的地區中，有需要時無人幫忙，可能間接引致一些悲劇發生。