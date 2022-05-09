李家超組班︱葉劉爆葛珮帆「好想入政府」　看好一局長能留任

候任特首李家超已著手展開組班工作，新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀今早（9日）表示，稍後如有機會將和李家超討論組班，個人如再獲邀樂意續任行會成員。政圈近日傳出民建聯議員葛珮帆加入創新及科技局，葉劉表示不會評論，但透露對方「好想入政府」。



+ 4

稱創科局長要「有啲學歷」

葉劉淑儀指，未曾和李家超仔細談及組班問題，因為對方近一個月選舉工程很忙，希望稍後有機會和他討論一下特區政府需要什麼人才，強調不一定和新民黨有關。

主持人提到葉劉過去一向關注創科議題，對下任局長人選有何建議。葉劉直言：「真係唔係普通識應用啲APP咁喇。如果香港要做國際創科中心，對自己要求高啲，即係你要幫到國家嘅，你都要搵啲人識得Deep Tech（深度科技）先得㗎，即係唔係啲皮毛吖嘛，真係有啲學歷至得。你出去見人，國際社會都唔可以太失禮啦，你做國際創科中心喎，你啲quali（質素）同新加坡一比，跌咗落去就真係好醜怪。」民建聯立法會議員葛珮帆近日被傳有機會加入創科局，葉劉稱拒絕評論個人，「嗰啲都係傳聞啫，當然聽到佢都好想入政府啦」。

葛珮帆昨日於李家超當選後發聲明，除祝賀對方當選外，也特地回應有關加入政府的傳聞：「就有媒體報道我或會加入新班子，我十分感謝大家的關心，我沒有收到這方面的消息。本人從政超過十年，無論在任何崗位，一直都盡心盡力服務香港。」

指行會召集人見記者安排應恢復

被問到如再獲邀會否加入行政會議，葉劉淑儀表示「很樂意」，又認為日後行政會議內除需要五大政黨代表、建制派班長、鄉議局的代表作為「執政聯盟」成員外，也需要更多金融、工程等方面的專才，有助日後香港發展。

她又認為，應該恢復行政會議召集人以往在會議後見記者的安排，更有效解釋政府政策，又形容自己過去經常接受外媒訪問解釋政府想法，實際上是「大義工」，因為接受外媒訪問要準備許多資料、思考用詞，尤其一些外媒資深記者，必須和他們「飲杯咖啡傾下計」，先了解對方想法。

看好黃錦星留任政府

談到現屆政府班子，葉劉表示不掌握確切消息誰人會留任，但個人觀察，勞工及福利局副局長何啟明上任一年，工作態度十分積極，業界人士有意見指何對政府運作不夠「熟書」，但認為對方非公務員出身，需要時間再熟習，但認為對方有意願留任。此外，她看好環境局黃錦星可以留任，讚揚對方「有專業知識，做嘅野冇乜爭議，挽留返佢係好事」。