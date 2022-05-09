特首選舉｜李家傑李家誠恭賀李家超當選　料其團隊可重振香港經濟

新一屆行政長官選舉結果已塵埃落定，李家超以1,416票或99.16%的得票率，成為下任特首。恒基地產（0012）兩名聯席主席李家傑及李家誠，均祝賀李家超當選。

全國政協常委、恒基兆業地產集團主席李家傑表示，衷心祝賀李家超當選第六任行政長官。適逢今年是香港回歸祖國25周年，深信由李家超領導的新班子能夠凝聚社會，重振經濟，全力提升香港的競爭力，積極融入國家發展大局，投入大灣區建設，確保「一國兩制」行穩致遠。

他又指出李家超的政綱清晰展現了推動香港發展的方向，能準確對接國家「十四五」規劃，更好發揮香港的「雙接軌」優勢，貢獻國家所需，令香港的地位更上層樓，同為香港開新篇。

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，恭賀李家超高票當選第六任行政長官，又指出對方有豐富的公共行政經驗，作風務實，執行力強，是帶領香港開新篇的合適人選。

李家誠說：「疫情對香港造成沉重打撃，李先生在政綱中提及多項措施，聚焦提升香港競爭力，加快造地，決心解決市民住屋問題。我相信李先生能夠為香港注入新的發展動力，鞏固香港國際金融中心地位，同時與中央保持緊密聯繫，為香港創造繁榮穩定，讓「一國兩制」行穩致遠。我祝願李先生上任後一切順利，帶領香港再創輝煌。」