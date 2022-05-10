李家超組班｜譚志源再做官？陳勇：優秀人才　讚李家超鐵漢柔情

候任特首李家超正開展組班工作，為李家超助選的民建聯立法會議員陳勇今早（10日）在電台節目形容，李家超「鐵漢柔情」，很懂得關心人。談到未來組班工作，他重申民建聯十分樂意為政府提供人才；至於同樣為李家超助選的前政制及內地事務局局長譚志源有傳鳥返官場，陳勇大讚對方「好強」，是優秀人才，而且不少人都希望他加入政府，為港為國服務。



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指譚志源擅長活動策劃

陳勇被問到有沒有興趣加入新班子時未有正面回應，但指香港人才相當多，自己會繼續做好人大代表、民建聯副主席、立法會議員等工作，已經忙得「由早坐到晚」。他又指，以往的政治環境吵吵鬧鬧，做官員隨時被「誅九族」（按：應指連累家人），但現時環境已大幅改善，因此聽聞「有唔少人才領袖自己推薦自己」。

談到具體人選，陳勇指譚志源十分擅長活動策劃，例如李家超競選期間的落區活動由其統籌，當初大家都很擔心街市的保安問題，但最終效果都不錯，「佢係個好優秀人才，打個比喻佢以前打中場，咁之後會唔會前鋒，定守龍門最好？呢個睇佢自己有冇興趣。」他又指對方在馬會任職，現時「做得好寫意」，不過也「好多人希望佢加入政府，為香港為國家服務」。

至於外界盛傳有機會加入新班子的民建聯成員，包括張國鈞、葛珮帆，陳勇形容前者「一定係好人才，好多成員都推薦佢」；後者則擅長於創科、環境保育，相信民建聯不少人都認為她相當適合。不過陳勇強調以上只是個人看法，終究還是視乎當事人的意願。

被問到共事一個月，李家超與平時公開露面時形象有何分別，陳勇指對方平日形象是「鐵漢」，但亦有柔情、幽默的一面，例如每天都會和義工打招呼，一個不漏，即使趕時間亦會和大家說早晨，證明他十分細心；當選後又即場邀請太太上台及送花，「佢係鐵漢嚟嘛，呢個大家都諗唔到」。他又指，李家超近日會見傳媒期間會主動慰問記者，十分關懷他們工作辛苦，與以往「鐵漢」風格也有所不同。

至於幽默感，陳勇指李家超明白自身有一些缺點，與團隊相時會以輕鬆的形式表達出來，又主動提起外界「頁問」的稱號，指「有時我係會煩啲」。