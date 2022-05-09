特首選舉｜李家超一日走七場　拜訪中央駐港機構　未如林鄭落區

特首選舉昨日（9日）落幕，以超過99%得票率當選特首的李家超，今日連走7場，禮節性拜訪現任特首林鄭月娥、司法和立法機關，以及中聯辦等4個中央駐港機構，但未有落區見市民。



▼李家超與林鄭月娥會面▼



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晤林鄭談交接、防疫發展

李家超今早先到特首辦拜訪林鄭月娥，兩人席間談及政府交接工作，包括政府架構重組、疫情發展和慶祝回歸25年活動等。李家超感謝林鄭月娥在政府改組方案上的詳細分析，他會考慮林鄭月娥提出的建議。

其後李家超分別與終審法院首席法官張舉能和立法會主席梁君彥會面。梁君彥與李家超共晉午膳，並帶他參觀立法會。李家超表示，完善選舉制度後，議員審議工作有效率及實際，未來他會要求官員在政策釐定及措施出台上加強溝通，達到最高利益。

梁君彥則說，與李家超討論了如何加深行政立法關係，令議員與下一屆官員多接觸，立法會會盡力確保兩屆政府交接順利，包括完成政府架構重組所需的立法程序。

▼李家超拜訪中聯辦▼



駱惠寧門外迎接 兩人碰肘打招呼

李家超下午分別拜訪4個中央駐港機構，即中聯辦、駐港國安公署、外交部駐港特派員公署，以及解放軍駐港部隊。

中聯辦主任駱惠寧親自到門外迎接李家超，他表示，李家超高票當選，既是選委們的鄭重選擇，也是市民意願的集中體現，「這次選舉依法依規、公平公正，香港社會廣泛參與，讓廣大市民再次感受到了新選制的進步性優越性，向世人再次展現了香港特色民主發展道路的正確與光明前景。」

國安公署署長鄭雁雄祝賀李家超當選特首，指新選利下的三場選舉均成功，有效踐行「愛國者治港」原則，為香港良政善治帶來新氣象，相信新特首和特區政府能帶領各界譜出「一國兩制」新篇章。

李家超與駱惠寧、鄭雁雄及梁君彥等人見面時手，也有碰肘問候，但與林鄭月娥會見記者時，兩人僅平排合照，在記者的要求下才擺出揮手手勢。

李家超之後拜會外交部駐港公署特派員劉光源時指，現今世界競爭激烈，希望外交部繼續支持特區政府的對外工作。李家超亦前往解放軍駐港部隊總部，與司令員彭京堂和政治委員賴如鑫會面。

2017年3月，林鄭月娥當選後3日拜訪中聯辦，與時任中聯辦主任張曉明握手。（資料圖片）

林鄭當選翌日落區見市民

2012年特首選舉，梁振英勝選後，翌日早上先與時任特首曾蔭權會面，之後即拜訪中聯辦；2017年特首選舉，林鄭月娥當選翌日除會見行政、立法、司法三大機關負責人，亦落區走訪全港各區與市民會面，直至當選後第三天才拜訪中央駐港機構。