特首選舉｜李家超訪四中央駐港機構有玄機　中聯辦疫下首開門迎客

候任行政長官李家超當選翌日，一口氣連走七場，早上先拜訪行政、司法、立法機關負責人，下午再拜會四個中央駐港機構，即中聯辦、國家安全公署、外交部駐港特派員公署及駐軍。

拜訪中央駐港機構，可說是特首當選人的「指定動作」，今次特別之處在於這是第五波疫情以來，實施閉環管理的中聯辦首次開門迎客。



▼李家超拜訪中聯辦主任駱惠寧▼



封閉式管理 不可外出用膳

李家超下午約3時抵達中聯辦，中聯辦主任駱惠寧到門外親自迎接，兩人碰手肘合照，中聯辦全部6名副主任均參與會面。據了解，本港自1月爆發第五波疫情以來，四個中央駐港機構基本實施封閉環理，其中中聯辦內部須遵守嚴格防疫規定，包括不可外出用膳、只乘專車往返工作地點。

本港疫情近日雖緩和，但每日個維持在三位數，中央駐港機構仍嚴陣以待，因此今日迎接李家超來訪，是多個月來首次打開大門。

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2012年特首選舉，梁振英勝選翌日早上即拜訪中聯辦；2017年特首選舉，林鄭月娥當選翌日除會見行政、立法、司法機關領導人，便落區走訪全港與市民會面，直至當選後第三天才拜訪中央駐港機構。與上兩任相比，李家超選擇當選翌日即拜訪各重要單位。