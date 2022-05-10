民研：林鄭月娥民望34.7分　陳茂波評分飆至50.3分新高

香港民意研究所今日（10日）公布新一輪特首及司長民望，調查結果顯示，行政長官林鄭月娥的最新評分為34.7分，比一個月前微升1.3分，支持率淨值為負64個百分點。



而財政司司長陳茂波最新評分達50.3分，比一個月前顯著上升5.6分，首次獲得超過50分。他的支持率淨值為27個百分點，較月前飆升16個百分點，為他首次超過20個百分點，兩項數字均創2017年2月有紀錄以來新高。



香港民意研究所於4月30日至5月6日，以隨機抽樣電話訪問方式訪問了1,000名香港居民。調查結果顯示，行政長官林鄭月娥的最新評分是34.7分，比4月4日至7日調查上升1.3分，支持率淨值為負64個百分點，比一個月前上升1個百分點，有27%受訪者給予林鄭月娥0分。

陳茂波、鄭若驊民望顯著上升 兩司均創新紀錄

司長方面，由於候任行政長官李家超4月已辭任政務司司長，因此今次調查只包括財政司司長陳茂波和律政司司長鄭若驊。陳茂波的最新評分達50.3分，較一個月前顯著上升5.6分，是第一次超過50分。支持率淨值為27個百分點，較一個月前顯著飆升16個百分點，亦是首次超過正20個百分點。兩項數字均為2017年2月有紀錄以來的新高。

而鄭若驊的支持度評分為30.3分，較一個月前明顯上升3.7分，民望淨值為負32個百分點，較一個月前顯著上升6個百分點，兩項數字均是2019年4月以來高位。

袁彌昌。（資料圖片／黃寶瑩攝）

袁彌昌：陳茂波留任機會大

此外，民研另公布5項核心指標分數，自由、安定、法治、繁榮及民主指標分別得5.13、5.12、5.03、4.87和4.27分，其中只有安定指標錄得輕微0.05分的升幅，其餘四項指標均下跌。時事評論員袁彌昌認為，指標反映市民對來屆政府的期望，港人或認為武官治港可能令香港變得安定，但又擔憂影響自由發展。

被問到如何分析陳茂波留任機會，袁彌昌認為，陳茂波留任成數大，儘管陳茂波要由與李家超平起平坐到位職其下，但陳茂波民望不差，再坐5年或有機會再問鼎特首之位。他認為，除非陳茂波有其他重要工作，否則很大可能繼續出任財政司司長。