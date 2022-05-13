612基金︱市民捐款會否有風險？　法律界人士：要看一個條件

警方國安處周二起拘捕「612人道支援基金」信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩及學者許寶強，其後亦拘捕仍在獄中的另一信託人何秀蘭，指五人涉嫌「串謀勾結外國或境外勢力危害國安全」。



「612人道支援基金」在2019年修例風波之中成立，主要為支援被捕人士的醫療、法律及其他援助，收到捐款超過1億元，當中也括不少市民捐款。拘捕消息傳出後有人提出疑問，曾經捐款的市民會否違法。



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五名信託人涉嫌違反「串謀勾結外國勢力」罪

「612基金」在2019年6月15日成立，除了在遊行活動募捐，亦接受網上捐款、銀行轉帳等，亦有店舖自發捐出部份營業額。據「612基金」網站，款項會用於四大範疇，包括資助基本法律費用、醫療費用等，依單據實報實銷。

警方日前進行拘捕行動，五名信託人涉嫌違反「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，請求外國或境外機構制裁香港。消息指警方掌握多名捐款人士及組織的資料，正進行深入調查。由於不少市民曾經捐款，外界有疑問這些市民會否違法。

陸偉雄指，612基金案件複雜，但捐款市民不必過份憂慮。（資料圖片／羅君豪攝）

陸偉雄：如捐款一刻真誠相信用於協助被捕者 毋須擔心

大律師陸偉雄認為，案件情況複雜，捐款者或會有風險，但認為市民不必過份憂慮。他分析，如捐款人在捐款的一刻，真誠相信資金是用於資助或協助被捕者打官司，而基金其後改變而無通知捐款人，則捐款人毋須太過擔心。

至於個人保障方面，陸偉雄說不清楚警方調查層面，但如果捐款人持有可證明自己清白無辜的證據，建議保留，日後或可在法庭提交證明。

熊運信表示，在檢控過程中，控方需要證明捐款人在捐款的一刻已經知道款項會用作非法用途。（資料圖片／高仲明攝）

熊運信指控方需要證明捐款人知道用於非法用途

律師熊運信同樣認為捐款人雖然有風險，但不必過份擔憂。他表示在檢控過程中，控方需要證明捐款人在捐款的一刻已經知道款項會用作非法用途，而「612基金」若僅是提供醫療、法律等援助並無違法。

湯家驊分析，捐款者干犯《港區國安法》的機會較細。（資料圖片）

湯家驊：單純港人捐款犯法機會細 除非明知用於違法

資深大律師湯家驊則認為，捐款者干犯《港區國安法》的機會較細，因為單純香港人捐款給一個機構，並無勾結外國勢力的嫌疑，而《國安法》亦有指定五種特定情況，認為單純香港人捐款並無觸犯該五種情況。

不過，湯家驊亦表示，如果捐款人在捐款的一刻知道款項用於違法目的，就有機會干犯刑事法例。

湯家驊再說，「612基金」並不是註冊團體，毋須發出收據，如果有憑據就容易追查，但如果是街站捐款「追查到的機會近乎零」。

廖成利指，如何使用捐款是機構問題。（資料圖片/廖雁雄攝）

廖成利指捐錢不犯法 如何使用是機構問題

民協主席廖成利表示，目前看來警方的行動是依照法例進行，亦讓被捕人保釋，但認為警方應公開更加多資料。至於捐款者會否受牽連，本身是律師的廖成利指無問題，「捐錢不犯法，正如你捐給慈善機構，如何使用是機構問題。」