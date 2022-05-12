612基金︱天主教香港教區極度關注陳日君安全　促警合乎公義情理

「612人道支援基金」信託人接連被捕，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，梵蒂岡表示密切關注事態發展。天主教香港教區今日(12日)發聲明，指極度關注陳日君樞機的情況及安全，熱切地為樞機祈禱。天主教香港教區促請香港警方和司法機關，能以合乎情理及公義原則來處理陳樞機事件。



教區一向守法：信基本法繼續維護宗教自由

聲明指，天主教香港教區一向支持奉公守法的處事原則，相信《基本法》會繼續維護宗教自由，並引述聖詠集第23篇，強調作為基督徒，深信「上主是我的牧者，我實在一無所缺。」

天主教香港教區輔理主教夏志誠昨晚於社交網站，貼出陳日君一幅與「跳跳虎」合影的舊照。陳日君今年農曆新年曾在社交網站分享這張相，踏入虎年，當時他寄語港人在「虎中作樂」，「也要記念一眾患病、失業、在囚、離鄉別井等兄弟姊妹的痛苦，他們正在承擔主的苦難，願主的平安臨於他們。」

夏志誠貼舊照 正委以牧徽格言互勉

香港天主教正義和平委員會今日也帖文，呼籲大家「為樞機爺爺和所有義人祈禱，願他們在亂流下平安」，並引述陳日君樞機牧徽上的格言互勉：「洶湧波濤莫驚怕 平安抵岸全靠祂。」