政圈風聲｜葉劉料任架構重組小組主席　下屆高官人選避嫌不加入？

正籌組政府新班子的特首當選人李家超，透露已把政府架構重組方案予特首辦，行政會議周二（17日）將討論。由於時間緊迫，立法會內務委員會決定先成立小組委員會，盡早討論。

據聞，小組主席將由新民黨葉劉淑儀出任，各黨派均有代表加入，葉太更預料召開一次會議便足夠。有人就關注，部分立法會議員是下屆政府官員熱門人選，加入小組恐怕有潛在利益衝突，因此近日熱傳名字料不會申請入會。



葉劉：一次會議可審完

內會主席李慧琼上周與特首辦主任陳國基會面，引述對方指計劃5月中提交政府架構重組決議案，隨後亦會將相關人事編制及財務建議提交予立法會。政府希望議員考慮先成立小組委員會，以便盡快審議議案，期望方案可在6月底前通過。

根據規定，小組委員會須由不少於3名委員、不多於15名委員組成，包括主席在內，有意加入的議員需於明日下午5時前報名。據了解，建制內部已大致完成協調，行會成員、新民黨主席葉劉淑儀已「舉手」希望擔任主席，副主席料由經民聯主席盧偉國出任，成員包括民建聯陳勇、自由黨易志明等。



葉劉淑儀接受查詢時表示，已向議員表達有意擔任小組主席，指自己出任人事編制小組主席多年，熟悉政府架構，新民黨亦是最早倡議政府架構重組。葉太預料，召開一次會議已足夠，「最多分兩節傾，一節傾政策，一節傾職位」。

資深議員：要注意政治觀感

李家超正籌組政府班子，不同黨派均有推薦人選，其中民建聯立法會議員張國鈞、葛珮帆盛傳會「轉跑道」。有建制中人預料，坊間熱門人選不會加入小組委員會，避免招人話柄，亦有人笑言加入小組的議員，就不會入熱廚房；葉太則認為，熱門人選「都是傳聞」，毋須刻意不加入。

有資深建制議員指，2012年梁振英上任前，亦曾提出政府架構重組方案，當時要「打尖」向立法會提出優先討論架構重組議案，最終意外被否決，當時仍是立法會議員的陳茂波盛傳加入政府出任副司長，因涉及潛在利益衝突，選擇避席不投票。該議員認為，立法會下月表決重組方案時，相關議員要注意政治觀感，並非只談「有權定無權」。

5月9日，林鄭月娥與李家超商討交接工作後見記者。（鄭子峰攝）

狄志遠爭取加入小組

新思維狄志遠表示，在上周內會已表明希望加入該委員會，但現時示明加入委員會的方式，對「單頭」議員不太有利，他上周向有政黨背景議員了解過，該議員苦笑指：「協調？大家政黨都唔夠位爭。」他稱會嘗試和其他議員尋求合作，即使無法加入，亦可以出席會議及發言。

狄志遠指，今次政府架構重組時間倉促，目前文件仍是林鄭月娥今年1月所擬定的舊版本，尚未知道李家超提供意見後有何改動，情況不理想，估計在會議上政府官員亦未必回答到議員的所有關注。他認為，政府目前的問題不是單純增加幾位官員就可以解決：「比如說官員問責程度不足，這是整個管治文化問題，如果改組一下架構、加幾個官員就想解決，這想法未免太不切實際了，希望政府可以清楚向議員交代這些問題。」