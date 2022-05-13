政府架構重組︱本月中交方案、盼6月底前通過　內會提前成立小組

立法會今午（13日）召開內務委員會會議，主席李慧琼匯報與特首辦主任會面情況時，透露政府計劃5月中向立法會提交架構重組的決議案，隨後會有相關人事編制及財務建議，希望立法會考慮先成立小組，以便盡快開始處理當局提出的方案，期望6月底前通過方案。

內會其後通過成立小組委員會，研究重組方案及相關事宜。李慧琼強調，提早成立小組委員會的做法有先例可循，包括一些重大議案如「完善選舉制度」及行政長官選舉延期。但有議員關注，候任特首辦會否派人闡述下屆政府的立場。



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「偷步」成立小組？張宇人：近年頻頻有 發覺好有用

成立小組委員會的建議，由副主席馬逢國提出。他指政府架構重組事關重大且急切，立法會應盡快展開研究。為了節省時間、及早充分討論，馬建議成立小組委員會，可於接獲政府的擬議決議案後隨即詳加研究。自由黨張宇人表示，相關做法近年「頻頻有用，亦都發覺好有用」，議員可提早就著政策發問，到草案提交到議會，便可以即時「逐條審議」，形容做法是「行先一步」。

狄志遠：下屆政府重組 卻由現屆解答？

新思維狄志遠亦表示支持，「爭取時間討論是好嘅」。但他質疑重組在下屆政府發生、卻由現屆政府向立法會解答：「諗唔通……現屆政府答嘅問題、或者諗法，新一屆政府係咪同樣咁嘅諗法？」經民聯盧偉國相信，兩屆政府會充分溝通。新民黨黎棟國則憶述，前特首梁振英未上任前，同時由上一屆政府提出重組方案，當時的候任特首辦主任都有到立法會回應提問。