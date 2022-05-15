疫情︱梁卓偉料兩周後爆發第六波　黃家和批不負責任、造成恐慌

港大醫學院院長、政府專家顧問梁卓偉昨日（14日）在一場會議上引用數學模型推算，預料本港兩星期後會爆發第6波疫情，7月上旬會「到頂」。有份出席會議的老人科專科醫生佘達明更加轉述梁卓偉指，「這兩周要約人見面好見」，因為隨時社交距離又要收緊。餐飲聯業協會會長黃家和批評相關言論「不負責任，造成市民恐慌」。



黃：堅尼地城一帶食肆生意已受打擊

梁卓偉在港大醫學院的內部網上會議表示，第六波將會繼續流行Omicron BA.2病毒株，即使出現零星BA.4或BA.5的個案，爆發程度不會如同歐美國家般嚴重。他在會上解釋，香港現時大部份人感染的BA.2病毒株基因和BA.4、BA.5類似，因此身體已經對此產生抗體，即使未曾感染過的市民，都能依靠疫苗保護下，身體具備足夠的抗體抵禦重症。相反，歐美國家一開始感染的是BA.1病毒株，相關基因排序與BA.2則有不同。

佘達明最後補充，梁卓偉甚至向醫生們提醒，「這兩周要約人見面好見，否則將會第六波爆發再次收緊見面。」

黃家和批評相關言論不負責任，造成市民恐慌，又指早前港大醫學院因應堅尼地城污水病毒量較高，呼籲師生切勿在區内用膳，已導致附近食肆生意受打擊。他認為，目前全港已有多人染疫，超過9成人已完成接種至少一劑疫苗，已經足夠形成免疫屏障，毋須過份擔心。

根據政府時間表，本周四（19日）將會開始第二階段社交距離措施放寬，黃家和相信政府會根據實際情況處理可能出現的第6波疫情，又指雖然近日出現元朗牡丹金閣、上環星月樓等食肆感染群組，但相信食肆及食客，會繼續做好防疫措施。

邵家輝。（資料圖片）

邵家輝：冀政府別再「一刀切」

自由黨主席、立法會批發及零售界議員邵家輝認為，梁卓偉的推算並非完全無根據，「數字不呃人」，近日確診數字一直橫行，每日約200宗至300宗，加上本月19日第二階段社交距離措施放寬，有機會令疫情再次爆發。他指政策要想清楚抗疫策略，若一旦再爆疫而收緊限聚，希望政府不要一刀切關閉處所，而是採取針對性策略。

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