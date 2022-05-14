疫情｜日增約300宗新確診未再下跌　梁卓偉料兩周後爆第六波

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（14日）在一個港大醫學院內部網上論壇上預料，香港將會於兩周後爆發第六波疫情。有份出席的老人科專科醫生佘達明轉述，梁卓偉在論壇上向醫生展示由2020年開始至今的病毒計算模型，按現時每日徘徊300宗左右確診，稍有不慎，第六波疫情將一觸即發。

梁卓偉今日在Twitter撰文，稱港大醫學院於12日發出緊急呼籲，提醒師生勿到堅尼地城用膳，皆因該區一帶屋苑錄得污水病毒水平為600萬，病毒量相當高；經過連日大型屋苑的檢測、及過去數周香港所錄得的數字維持在300數字指標，意味着若稍有不慎，香港將會出現第六波疫情。



政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉。（資料圖片 / 余俊亮攝）

港大醫學院今日（14日）舉行內部網上會議，只有醫生獲邀參與。有份出席的老人科專科醫生佘達明轉述，政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉於論壇上，向醫生展示其製作的由2020年初由武漢出現疫情至今、香港疫情變化的病毒數據模型。梁卓偉預料，按現時香港持續徘徊300多宗的確診，套用其數據模型分析後，香港將會在兩周後出現第六波疫情爆發。

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香港流行BA.2 再爆發不如歐美般嚴重

梁卓偉預料，第六波將會繼續流行Omicron BA.2病毒株，即使出現零星BA.4或BA.5的個案，爆發程度不會如同歐美國家般嚴重。他在會上解釋，香港現時大部份人感染的BA.2病毒株基因和BA.4、BA.5類似，因此身體已經對此產生抗體，即使未曾感染過的市民，都能依靠疫苗保護下，身體具備足夠的抗體抵禦重症。相反，歐美國家一開始感染的是BA.1病毒株，相關基因排序與BA.2則有不同。

佘達明最後補充，梁卓偉向醫生們提醒，「這兩周要約人見面好見，否則將會第六波爆發再次收緊見面。」

這兩周要約人見面好見，否則將會第六波爆發再次收緊見面 梁卓偉

老人科專科醫生佘達明。（資料圖片／歐嘉樂攝）

疫苗可防併發症及死亡 對預防感染幾乎無效果

梁卓偉今日亦在其個人社交網站Twitter上連續發表五個帖文。他寫到，疫苗可以預防嚴重的併發症和死亡，但在預防感染方面幾乎沒有效果。 雖然疫苗目標覆蓋率為100%，但個別人士感染後，仍會將病毒帶入醫院病房，再傳染給老人、器官移植者等身體脆弱的一群。

一般每升污水病毒量幾千至十多萬 西環一帶錄得600萬

梁卓偉指，港大醫學院早前發出的緊急呼籲，呼籲師生勿到堅尼地城一帶，皆因當日西環一帶屋苑錄得污水病毒量每公升有600萬。

港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文向《香港01》記者解釋，以往其他屋苑污水陽性的數值通常維持每公升約數千至十多萬，但西環邨病毒量一下子達數百萬，屬於「不尋常、少見」。

港大數據顯示，RT值（有效再生數）正回升。

持續每日300新確診未有續降 RT值回升

梁卓偉又寫到，隨後於西環進行的大規模屋苑檢測所得出1.3%陽性感染率，比起整體香港人口所得約0.1%的感染率超出10倍。潘烈文補充，整體0.1%陽性感染率包括了過去一段時間所有的檢測結果計算，即一般市民接受的強制檢測、圍封檢測等。

梁卓偉按過去幾周香港每日呈報約300宗確診，這意味着RT值（有效再生數）持續為1，即代表疫情一段時間沒有放緩跡象；他總結，如果疫情稍微傾向錯誤的方向發展，香港將處於潛在的第六波風口浪尖。

潘烈文解釋，RT值處於1，代表社區內仍有傳播鏈未截斷；相反，RT值低於1，代表疫情將有放緩變化。

港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

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