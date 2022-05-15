陳日君指從沒想過當主教　寄語青年：做個正直、明白公義的人

警方國安處近日拘捕「612基金」5名信託人，包括天主教香港教區榮休主教、年屆90歲的陳日君樞機。陳日君今日（15日）晚上出席一個網上節目時未有提到案件。他分享個人信仰以及經歷，坦承當初亦沒有想過當上主教，但慶幸得到教廷的信任，又寄語青年要當一個正直、懂得公義的人。



最懷念與青年相處歲月

陳日君出席慈幼會聖召辦公室（中華會省）的「那些年我們回應過的聖召」節目，期間和主持人看舊照片回顧早年在慈幼會的經歷、回應聖召、求學、當上神父、回港後從事教育等往事。他透露於1996年與湯漢一同獲祝聖為主教前，從沒想過會當上主教，戲言：「有冇搞錯？」而且當時香港有一些神父曾向羅馬教廷反映，將來除希望中國人做主教外，也希望由教區的神父當主教，但自己不是教區，擔心有人會不開心，但徵詢教廷意見後對方相當信任他，而教區的神父亦十分合作、容易相處。

陳日君又談起過往數十年工作中，最開心難忘的經歷是七十年代在澳門慈幼中學擔任校長、1986年至1989年間在香港仔工業學校任職院長的時間，可以面對面和青年接觸，了解他們的想法，尤其在有寄宿服務的慈幼中學期間，因為需要寄宿的青年本身或多或少有家庭的需要，他們透過寄宿建立了家庭精神，「我最懷念就是和青年人打成一片」。

被問到有什麼想對青年人說，陳日君表示青年在成長階段上，需要有人領導和教育，而人類和其他動物不同，成長需要一段漫長的過程，而隨著時代進步，要學的東西愈來愈多。「要學的事物太多，（有些人）會忘了該做什麼，最重要的是學懂做人，要做個正直的人。」

他認為，人生有許多不同的目標，有人希望當醫生、大律師、大老闆，「這個世界很亂，有人追求其他東西，想要財力、發財、想有權勢」，但認為做個最簡單平常的人也不要緊，無論生命是短暫還是長壽，要學懂做人的真理，做個心中有公義、愛心的人，才是人生的目的。