公務員選拔｜聶德權：邀法定組織遴選　聘廣播處長證外聘不一定好

公務員事務局日前公布公務員高級職位選拔聘任機制，其中創新及科技署署長、政府資訊科技總監、副效率促進專員等數個職位，會同時進行公開招聘和內部聘任。

公務員事務局局長聶德權今日（16日）立法會表示，在新選拔聘任機制框架下，建議如情況合適、不構成利益衝突的情況下，可考慮邀請相關法定或諮詢組織的主席或委員參與遴選委員會。

至於設立KPI問題，聶德權指，針對事項的績效指標，可以在每年年初評刻時訂立，具體情況因工作範疇而異。他又指，公務員隊伍需與時並進，在制度上調整，社會期望政府加強協調統籌能力。



聶：首長級公務員亦要熟悉政府運作

聶德權表示，目前的首長級公務員的空缺主要透過內部晉升填補，如果有職系的首長級職位，要求公共行政通用能力或專業能力、有接班困難或在晉升過程中欠缺競爭，可考慮納入新聘任機制，開放內部或公開招聘，但強調首長級公務員亦要熟悉政府內部運作，聘任香港電台廣播處長的經驗，亦證明不一定是外部招聘最好。

局方文件指，公務員如表現欠佳，晉升機會定會受影響，嚴重者可被暫停或延期發放增薪，民建聯何俊賢關注，部分公務員通過試用期後，「可能有怠工，最多都是勒令他退休，如果你雞都唔殺一隻，你話自己拜咗神？公務員仍在體系當中！」

聶德權回應指，會在試用期加強觀察，承認若轉為長期聘用後，表現不佳會更難處理，「如果試用期不及格，基本上會叫他離開公務員隊伍。」