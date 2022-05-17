架構圖未見中策組　李家超傾向設專組：組班後定形式　研國際事務

候任特首李家超今日（17日）進一步公布政府架構重組的細節，將會加設3名副司長、政策局增至15個。根據最新的政府架構圖，現任特首林鄭月娥任內成立的「政策創新及統籌辦事處」，已確認不會設立，但過往被創新辦取代的中央政策組，亦未見於架構圖中。

李家超解釋，十分重視政策加強以及研究的工作，但具體要設立什麼形式的政策研究組，要留待組班完成後再作打算。



研究範疇橫跨多個部門內容

李家超指，「政策加強」方面，政綱本身已有提及，所以也會傾向建立一些專門做政策的設置，但正式會設立什麼形式的政策研究組，要等待組班後積極研究此工作，但總體原則是強化政策研究，以及相當重視了解不同方面的背景、發展，會加大這些方面的能力。

李家超又指，十分重視政策強化的工作，現時政府的政策研究一般是在局內進行，這固然有其好處，但如果在政府以外，政策研究有多一些角度和觀點，日後政府可掌握更多的政策角度。

至於具體強化的政策研究內容，李家超指，會涉及一些「未必由某一個政策局主要負責」的範疇，可以是橫跨多個部門的內容，舉例指現時國際形勢千變萬化，要關注的問題十分多，新的部門研究完成後，向行政長官提交報告，協助決定有什麼工作可以跟進。