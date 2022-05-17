新政府變6司15局　每年薪酬增近億　李家超：副司可被委指定項目

下屆政府架構重組方案，已獲行政會議通過。方案大致採納現屆政府提出的「三司十五局」藍圖，候任特首李家超加入了新建議，包括同時在政務司、財政司及律政司轄下，新增三個「副司長」職位，擴大問責團隊。李家超今午（17日）解釋，因為司長管轄範圍廣泛、且工作繁重，副司長將可被委派督導指定政策項目。

至於其餘政策局重組大致與現屆政府提出的方案相同，內容包括運輸及房屋局分拆；並新設文化、體育及旅遊局，即新政府政策局將增至15個。其他局改組為環境及生態局、醫務衞生局、民政及青年事務局，以及創新科技及工業局等。李家超表示，正積極推展組班工作，強調副司長人才須具備統籌指揮能力，而其他閣員的經驗也必須與所屬政策局相關，重申標準是用人唯才。

政府表示，重組方案提出增添13名政治委任官員和57個公務員職位，涉及的總薪酬開支約為每年9,500萬元。



組班正在推進 現階段不透露人選

李家超多謝行會及特首林鄭月娥的支持，令重組方案可盡早提交立法會。他指採納了現屆提出的藍圖，是希望令各政策局可更聚焦到各自政策範疇。李家超舉例指，部分現有政策局需要處理事務較多，工作量龐大，例如運輸及房屋局，分拆為兩個獨立政策局，可以專注處理細緻問題，令兩大社會關注問題各自得到聚焦處理。至於改組「環境及生態局」、以及「醫務衞生局」可更專注抗疫及解決醫療體系問題，整合職能和分工可產生協同效應，使權責更加清晰。

至於新設三個「副司長」職位，李解釋三位司長管轄範圍廣泛、而且工作繁重，副司長未來可被委派督導指定政策項目，包括他早前提出的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，而這兩個工作者都歸屬財政司轄下。

李家超於行會通過架構重組方案後見記者。（張浩維攝）

必定用人唯才：副司長須理念一致

李家超指重組後，政務司及財政司各自管轄9個及6個政策局。被問到為何連律政司都需要增設「副司長」，他解釋未來律政司須更多向國際解釋香港的法治優勢。他指組班工作正積極推進，但現階段不會透露詳情，副司長選賢標準是要具備統籌指揮能力，並與自己施政理念一致。他強調，選擇閣員的標準必然是用人唯才，在不同政策局的選賢上，亦重視人選的背景經驗與相關職位匹配。

至於會否重設「中央政策組」，李家超稱會在組班完成後才對外公布，但確認會成立一個「政策研究組」，包括研究一些跨局的政策議題。他指，重組在「三司十五局」布局下，再增加三名「副司長」，開支必然會較原有估算增加，詳情會向立法會交代。