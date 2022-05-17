架構重組｜副司長月薪逾36萬　有政助、貴賓車　兩福利未看齊司長

行政會議今日（17日）通過政府架構重組方案，由目前「三司十三局」，增至「六司十五局」，包括增設3名副司長職位，即政務司副司長、財政司副司長及律政司副司長。根據政府文件，副司長薪酬定於司長與局長的中間，即為每月363,400元，附帶福利與司長看齊，但擔任職位的人員不會獲配官邸，也不會享有非實報實銷酬酢津貼。



律政司長首增設政治助理

政府指，李家超建議根據《基本法》第48（5）條設立三個副司長職位，分擔三位司長的工作，從而更有效統籌決策局的政策制訂及推行，以及協調跨政策範疇的政策事項，政務司副司長、財政司副司長及律政司副司長均會獲提供輔助人員，包括政務助理一名、新聞秘書名、政治助理一名，以及秘書和貴賓車司機等支援服務，架構與其他政治委任官員的私人辦公室一致。

為加強現時政務司司長、財政司司長及律政司司長辦公室，每個辦公室各增添一名首長級人員，並開設一個政治助理職位以輔助律政司司長，以協助司長與立法會議員和其他持份者聯繫，為律政司工作爭取支持。

薪酬待遇方面，政府指，副司長現金薪酬應定於律政司司長與局長現金薪酬的中間 ( 即高於局長薪酬1.75% ) ，第六屆政府副司長的現金薪酬為每月363,400元，並根據每年薪酬調整機制。副司長的附帶福利與司長看齊，但不會獲配官邸，也不會享有非實報實銷酬酢津貼。



副司長可累積的年假上限為33個工作天，而在副司長辭職、合約終止或屆滿時，可把不多於可享年假半數（即11個工作天）的未放取年假折算為現金。

律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

重組增60個職位 每年薪酬開支近億元

按照重組方案建議，決策局數目將由13個增至15個，政務司長監督9個決策局，財政司長則監督6個決策局。重組方案提出增添13名政治委任官員和57個公務員職位，涉及的總薪酬開支約為每年9,500萬元。