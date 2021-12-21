立法會選舉︱五國轟排拒有意義異見　港府斥無理：依新制發展民主

英國、澳洲、加拿大及紐西蘭外長，聯同美國國務卿在立法會選舉後（20日）發表聯合聲明，嚴正關注香港選舉制度的民主成分遭侵蝕，新選制嚴格限制了選民的選擇，逆轉了以往有不同政見者競爭的發展趨勢，排拒了有意義的政治反對聲音。



港府今早（21日）發聲明，堅決反對五國「作出罔顧事實、毫無理據的指控」，指他們企圖抹黑「經完善」後成功舉行的選舉。發言人強調，這次選舉候選人的良性競爭反映了新制度的公平性和競爭性。



中國駐英國使館強烈譴責及堅決反對，指選舉純屬中國內務，外國無權干涉，又指今次選舉擺脫了困擾香港多年的選舉亂象，告別對抗撕裂的惡性競爭，形成了優質及實質民主的成功範本，對於發展符合香港實際情況的民主道路具有重要而深遠的意義。



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駐英使館：港人享有權利自由遠超港英時期

港府指，新選制全面落實了「愛國者治港」，確保議員以國家利益和香港穩定為依歸，而當選者亦來自不同背景及政治光譜，多元性彰顯新制度的廣泛代表性及政治包容性，分三板塊產生平衡了香港整體利益、界別和地區利益。發言人又指在中央支持、及《港區國安法》和新選制的維護下，民主發展會按《基本法》有序依法推進，任何干擾都不會得逞。

中國駐英使館發言人，又批評英國外相夥同其他四國對選舉品頭論足、歪曲事實、惡意詆毀，是嚴重違反國際關係基本準則。發言人指，今天港人依法享有的權利和自由，遠超港英時期。實施《港區國安法》、完善選舉制度，只會擴大香港社會均衡有序參與政治、更好推動民主發展，前景光明，民主道路將越走越寬廣。

發言人強烈敦促英國等幾個國家收起偽善的面具，認清現實和大勢，尊重中國主權和統一。

執行國安法根據證據 與政見、背景職業無關

對於五眼聯盟國家外長關注，去年民主派初選「47人案」大部分被告仍然被收押，有人則流亡海外，批評《港區國安法》產生廣泛寒蟬效應，為整個公民社會帶來影響。

港府回應指，《港區國安法》規定的四類危害國安的罪行定義，奉公守法的人不會誤墮法網，強調執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。