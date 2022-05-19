美國起訴1華僑及4名華國安官員　涉鎮壓異見人士包括知名港人

美國司法部5月18日起訴1名華裔美國公民及4名中國國家安全部官員，指他們涉嫌串謀進行間諜活動和跨國鎮壓計劃。被告針對的對象為著名異見人士、民主活動人士等，包括一名沒有公開姓名的香港知名民運人士。



5名被告分別為來自美國紐約皇后區的73歲王書君（Wang Shujun，音譯）、來自中國廣東、又稱「賀老闆」的49歲賀峰（Feng He，音譯）和40歲李明（Ming Li，音譯）、來自中國山東青島的50歲紀杰（Jie Ji，音譯）和61歲呂可青（Keqing Lu，音譯）。

起訴書指出，王書君和4名中國國安官員策劃一項計劃 ，王書君在國安部的指示下監視美國和國外的中國異見人士和人權領袖。

檢方稱，4名中國國安官員尋求有關中國政府認為具有顛覆性的特定個人和團體的訊息，包括香港的民主活動人士、台獨倡導者以及維吾爾族和藏族活動人士。

中國駐華盛頓大使館未有就事件置評。但2022年3月，針對王書君等人被美方指控的消息，中國外交部發言人趙立堅曾經回應事件，當時他指責美國無端詆毀及抹黑中國。

趙立堅說，「跨國鎮壓計劃的指控完全是憑空捏造，美方炒作中國威脅論、抹黑中國聲譽的企圖注定要失敗。」