葉劉指「一國兩制」有五大矛盾　政府大刀闊斧改革可破解

回歸25年以來，香港面臨多項挑戰。新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀撰文指，「一國兩制」存在多項矛盾，但認為香港政府只要大刀闊斧推行改革，各項矛盾都可以破解。



葉劉淑儀在「紫荊論壇」發表文章，表示回歸25年來「一國兩制」在香港運作大致成功，是時候檢視香港在「一國兩制」框架下的矛盾與挑戰。



前保安局局長、新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片/張浩維攝）

她引用2012年時任國務院港澳辦副主任張曉明文章《豐富『一國兩制』實踐，提到需要處理好「三對關係」，即堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護中央權力和保障香港特別行政區高度自治權、發揮祖國內地堅強後盾作用和提高港澳自身競爭力。

葉劉認為，此「三對關係」其實就是「一國兩制」下所存在的三種矛盾。她進一步指，「一國兩制」挑戰包含了五種矛盾，特區管治班子需要理解這些矛盾，才能逐一破解。

政策調節資本市場 扭轉積極不干預理念

第一個矛盾是「社會主義國家包容資本主義社會」，葉劉認為破解之法是透過政策調節資本主義市場。以往政府奉行「積極不干預」、「小政府，大市場」的理念，但葉劉指當市場失效時，政府便要介入。

她指過往發展受到多項條例限制，「生地變成熟地」需要15至20年，認為發展局有需要檢討條例、加快發展。此外，大企業壟斷、削弱競爭等行為，特區政府也要適時介入遏止。

第二個矛盾是「高度開放與不完全開放」，指中國是不完全開放的市場，而香港是高度開放的國際城市，兩者在各方面都未必能完全一致。葉劉認為，解決方法是以法律抗衡西方勢力的干預和滲透。

香港與內地的法律系統、政治體制並不相同，開放程度亦有差異。（資料圖片/盧翊銘攝）

中港法律系統不同 中央已包容尊重

第三個矛盾是「大陸法與普通法」，兩地法律系統不一致會產生矛盾。葉劉認為，中央政府深切理解香港實行不同於大陸法的普通法，並且予以尊重。她舉例中央政府早已有大陸法寫成的《國家安全法》，但訂立《法區國安法》時，亦是根據普通法原則，沒有追溯期、公開審訊等都是非常重要的普通法原則，反映中央政府對香港的不同法制予以極大的包容。

第四個矛盾是政治體制不同，葉劉認為破解之法是進行政制大手術，包括要求公職人員宣誓、完善選舉制度等，指新一屆立法會運作良好，特區政制重回正軌。

第五個矛盾是意識形勢差異，葉劉認為破解方法是重建香港的愛國愛港價值觀，包括改革教育，認為行政長官及特區政府責無旁貸。