兩會｜政協通過決議落實「愛國者治港」　汪洋：政治立場不能含糊

第十三屆全國政協第五次會議今早（10日）閉幕，表決通過政治決議，當中提到要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」；也要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑，並要加強對外友好交往，推動構建人類命運共同體。



全國政協主席汪洋發言指，人民政協政治立場不能含糊、政治原則不能動搖、政治方向不能偏離，需要不斷增強政治判斷力，在複雜形勢變化中區分現象本質，並在多元思想的交流、交鋒中明辨是非真偽。



對問題看法或不同 惟政治立場不能含糊

汪洋表示，人民政協是政治組織，「講政治」始終是第一位要求，委員來自方方面面，對一些問題的看法或有不同，但政治立場不能含糊、政治原則不能動搖、政治方向不能偏離。他說，全體委員一致認為，今年要把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精神作為重大政治任務，在思想引領上求實效、為保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境貢獻政協力量。

對黨理論深學篤信 增強政治領悟力、執行力

他指出，政協要不斷增強政治領悟力，對黨的創新理論深學篤信，自覺在思想上、政治上和行動上，與以總書記習近平為核心的中共中央保持高度一致，也要不斷增強政治執行力，切實擔負起把中共中央決策部署和對人民政協工作的要求落實、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任。