羅健熙：民主黨將向新政府交意見書　減少中委人數避險

民主黨主席羅健熙表示，民主黨雖然沒有獲邀與候任特首李家超會面，但仍會向新一屆政府遞交意見書，涵蓋不同政策範疇，亦包括復和社會及政治層面。他又透露，民主黨年底改選領導層，為降低風險中委人數會有所減少。



指政府應多行一步聽取意見 不能「非我族類」就不理會

羅健熙在《Now新聞》節目訪問期間指出，新一屆政府首要工作是重建市民信任，讓他們相信政府政策，同時亦要處理好疫後工作及復原社會。他提到：「只要政府多行一步，（大家）見到政府比較多地吸納不同聲音和意見，而不是將反對聲音視作『非我族類』就不理會，我相信市民會看到。」他指出，只要市民有看法，就會盡所能將其表達，至於這是否向新政府「釋出善意」，大家可各自演繹。

民主黨在新政治環境下受到頗大政治壓力，去年黨內亦因參選／支持候選人等問題鬧得不快，近日該黨舉行集思會邀請黨員商討未來路向。羅健熙表示，就未來是否參選會繼續聽取不同意見，指在現行的區議會制度下，看不到為何突然會由參選改為不參選。至於立法會選舉，他指：「我自己一直以來的說法，都是上一次我們（民主黨）無人參選是單次的決定，是那次選舉的事情。我們在往後的選舉中，也不會因上次沒有人參選，以後就會排除參選。」

將爭取連任主席

民主黨將在年底改選領導層，目前中委會不計正副主席共有14名委員。羅健熙指為減低風險，中委人數會減至10至12人，如無意外他會爭取連任主席。