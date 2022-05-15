民主黨辦集思會　羅健熙：盡責向李家超反映意見　楊森寄語講真話

民主黨今日（15日）舉行集思會，主席羅健熙、前主席楊森、劉慧卿、元朗區議會前主席黃偉賢等人出席。楊森離開時表示，期望黨內年青一代繼續做好地區工作、政策研究，基於事實和數據指出政府不足和要改善的地方，有機會對話時亦毋須卑躬屈膝地「講政府想你講嘅說話」。



楊：政黨和議會不能分割

楊森指，在政治氣氛低迷下，希望民主黨做好自己的工作，謹守崗位、說真說話，為香港爭取民主自由，將繼續以「和平、理性、做實務的反對黨」作定位，在困難的時候更要用行動監察和制衡政府，證明民主黨如何愛香港，為香港人發聲。他稱，希望能夠在「一國兩制」、「高度自治」、支持和尊重《基本法》，及在中國主權之下，努力爭取香港人的民主自由這些基本價值。

民主黨在新選舉制度下沒有派員出選立法會，楊森認為政黨和議會是不能分割，「上一次民主黨無人出，唔代表以後都無人參選。」他指若不參選，工作就只局限在地區層面，但區議會和立法會的作用會變成怎樣，他「拭目以待」。

李家超早前拜訪立法會，與主席梁君彥會面。（資料圖片）

羅健熙：了解黨友對前路想法

有傳民主黨將向新政府提交政策意見書，羅健熙在會前沒有就此回應，但若有關乎香港市民的重要事情，會跟政府反映，「不論特首是林鄭月娥或是李家超，我們都仍然有責任去表達香港人的聲音和意見，這是我們繼續會做的事情。」

羅健熙表示，已經有一段很長時間沒有和黨友傾談，希望過程中大家坦率表達想法，「特別想了解在新的政治形勢環境底下，大家有甚麼新想法、覺得個黨應該做些甚麼」，集思廣益。他預計今日不會有結論或特別的舉措，但相信會是一個開始，將繼續過跟黨友商討民主黨路向。

被問到希望與新政府維持怎樣的關係，以及若有黨員獲邀加入問責團隊會否答應，羅健熙僅說待新政府上場後慢慢摸索。