據悉日內遞政策建議書　民主黨已敲定7月晚宴　邀李家超破冰？

新政治形勢加上疫情夾擊，民主黨黨慶籌款晚宴連續兩年停辦，時隔三年，敲定7月16日復辦晚宴，日內接受黨友及支持者「買枱」。該黨籌款委員會主席袁海文表示，晚宴並非往年的黨慶、只是類似春茗，供街坊及義工等聚會，希望凝聚支持者。有黨內人士則表示，不排除會邀請機構或公司「買枱」，但相信不會踴躍：「佢哋一般都好蛇𠺌，唔知敢唔敢（買）啦。」

晚宴客觀上亦受制於防疫措施，不再有往年延開70席的大場面，袁海文指，實際賓客人數視乎政府防疫措施限制，估計一、二百人左右，「我哋就無設限，坐到幾多就幾多。」經歷過大時代，有黨中人表示，賣枱情況亦可讓民主黨了解自己的群眾基礎。

新政治形勢下民主黨退場，據了解，未來是否參與區議會選舉，民主黨未有確切立場，黨內正探索未來工作及定位，將舉行多場集思會，首場明天（15日）舉行。黨內人士表示，集思會並沒具體議程，區選立場只會待政府有明確方案才回應。該人透露，下周中期將向李家超提交政策意見書，只會重申一貫政策立場：「幾頁紙，唔會有驚喜。佢回唔回信，相信都係一種訊息。」



疫下晚宴規模縮少 定位為黨友街坊聚會

特首林鄭月娥上場之初，曾與民主派有過一段蜜月期，2018年民主黨黨慶晚宴，林鄭是座上賓，即場捐出3萬元支持該黨元老李華明唱歌。但今年場面不再，現時的防疫限制規定宴會上限為20人，下周四起第二階段放寬至上限120人，晚宴之時應該已第三階段放寬，屆時相信可容納約200人，但規模仍只是往年的四分之一。

民主黨中人表示時間地點已經敲定，將在尖沙咀ClubONE舉行，該集團老闆黃復華是新民黨執委，與民主黨前主席劉慧卿份屬友好。該人相信，今年頭面人物及機構「買枱」將不如往年，不排除會邀請煤氣公司、九巴及新巴等公共服務機構「買枱」，雖不樂觀亦非無望，舉例目前仍有機構主動約見民主黨了解政策意見：「敢唔敢買（枱）就唔知啦，不過八、九成都係街坊。」該人又估計晚宴仍可酌量籌款，但相信不多，且疫下會較少即場互動。

袁海文接受查詢時表示，晚宴細節仍待下周該黨中委會落實，被問到會否邀請機構或公司「買枱」，他則強調是面向黨友及支持者。至於晚宴能否緩解民主黨財困，袁海文指，一定會有收入：「人情都係收入，但就好難取替到賣獎券嗰啲籌款活動。」

民主黨將向李家超發出政策意見書，主要提及政策大方向。（資料圖片/鄭子峰攝）

下周中向李家超發建議書：回信與否是訊息

2019年因為《逃犯條例》修訂，民主黨再無邀請林鄭出席晚宴。民主黨中人表示，今次晚宴主要「對內」，不會邀請李家超、新班子或技術官僚，袁海人回應時指「無諗過」，又指邀請其他人「都會佔咗啲位」，與支持者聚會目的有悖。

不過，另有黨中人透露，下周中期該黨會向李家超發出政策建議書，「都係各政策範疇嘅大方向，例如喺房屋方面主張大面積收地、唔贊成零散發展之類」，短短幾頁，不會具體談區選等議題。該人解釋區選制度按理不變，所以「冇理由由民主黨講啲咩！」

民主黨與新政府的關係仍視乎李家超取態，該人指，意見書會否得到回應正是一個訊號：「可以感覺到嘅，例如有冇回信。同時開多兩次集思會睇下黨內點睇，再等下李家超上台後有冇具體舉措。」不過，他稱黨員對於集思會的回響並不積極。