港澳辦副主任王靈桂：一國兩制在港實踐　應以培育新優勢等為標準

「『一國兩制』香港實踐25周年：成就、經驗與展望」學術研討會昨日（21日）在北京以視像連線方式舉行。國務院港澳辦副主任王靈桂表示，香港回歸25周年，面臨前所未有的機遇，也面臨前所未有的風險，認為開展「一國兩制」香港實踐應以「培育新優勢、發展新作用、實現新發展、作出新貢獻」為標準。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，是次講話反映中央對香港未來發展有「憂患感」，希望敦促未來新一屆政府要以突破思維處理內外問題，不應因循守蕭。



3月接任後首公開發言

王靈桂今年3月被任命為港澳辦副主任，這是其首次公開發言。他指出，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是中國為國際社會解決類似問題提供的新思路新方案，是中華民族為世界發展作出的新貢獻。他認為，香港回歸25周年正值「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯期，面對世界百年未有之大變局，香港面臨前所未有的機遇，也面臨前所未有的風險：「愈是這個時期、這個時刻，億需要我們總結歷史經驗，以更寬廣的思維譜寫『一國兩制』新篇章」

王靈桂又指，開展「一國兩制」香港實踐應以「培育新優勢、發展新作用、實現新發展、作出新貢獻」為標準，敢於針對「一國兩制」實踐中出現的新問題新變化新挑戰，打破舊思維、破解新課題，提出有實效性針對性可行性的意見建議，推動「一國兩制」和港澳研究領域的理論創新，共同推動「一國兩制」偉大事業航船不斷行穩致遠。

清華大學法學院教授王振民指出，總結「一國兩制」成功實踐經驗，有四點不容忽視：必須堅持「一國兩制」方針不動搖、堅持中央主導和發揮特區主責作用、貫徹落實「愛國者治港」原則、堅持依法治港。過去兩年多來，主要解決了香港安全問題，下一步要在鞏固安全前提下重點解決香港發展問題，既要把餅做大，又要切實讓香港經濟社會發展成果更公平惠及全體港人，從而確保香港長治久安和長期繁榮穩定。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：中央對香港未來發展有「憂患感」

全國港澳研究會副會長劉兆佳解讀指，王靈桂的說法反映中央對未來香港的發展有「憂患感」，有所期待之餘亦有所敦促。他解釋，香港面對嚴峻的國際形勢，內地亦有聲音認為香港融入國家發展大局步伐緩慢，本地亦有國安、經濟民生方面的深層次矛盾未解決，未來特區政府必須拿出創新思維、勇氣和擔當應對新局面：「面對此內外局面，如果應是因循守舊，繼續以前那套循序漸進，頭痛醫頭腳痛醫腳，將會無法應付日後嚴峻局面，相信中央希望特別提點新一屆政府。」

被問到王靈桂是次發言所展現的風格，劉兆佳表示不須將是次言論與王靈桂本人的背景專長及風格拉上關係，因為王靈桂是以港澳辦副主任身份發言，代表中央的聲音，內容一定是經過集體思考，向外界傳達中央的期許。