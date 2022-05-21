李家超獲任命新特首　港澳辦讚堅定愛國愛港　中聯辦：必不負信任

總理李克強昨天（20日）簽署國務院令，正式任命李家超為第六屆特首，李克強表明須落實中央對特區「全面管治權」。港澳辦其後發稿表示誠摯祝賀，指李家超愛國愛港立場堅定，勇於擔當、務實有為，「獲得香港社會各界的廣泛認同，受到中央政府的高度信任。」

中聯辦則表示，相信李家超必不負市民期望、不負中央信任，帶領新一屆特區政府團結社會各界，同為香港開新篇。



港澳辦指，李家超長期在政府任職，熟悉政府運作，在未來5年責任重大、使命光榮，將是香港從「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時期。聲明指，李家超先生一定能廣泛團結各方面賢能之士，組建一支「愛國愛港、擔當作為、精誠團結、為民服務的管治團隊。」 聲明又指，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針。

中聯辦則指，李家超高票當選後，連日來緊鑼密鼓與各界別、團體和市民代表密切聯繫、集思廣益，不斷豐富和完善施政綱領，與現任特區管治團隊保持溝通、積極對接。聲明指，相信李家超會帶領新政府展現施政新貌、實現良好開局。