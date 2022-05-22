葛珮帆夥鄧炳強探基層家庭　鄧：新政府會加快興建公共房屋

疫情的影響不止於公共衞生危機，基層市民的生計以至溫飽都受到影響。民建聯立法會議員葛珮帆今日（22日）聯同保安局局長鄧炳強，一起包裝食物福袋，交到有需要的基層家庭手上。葛珮帆引述鄧炳強指，相信新一屆政府會加快興建公共房屋，亦會盡力回應市民對免檢疫通關的訴求。



鄧炳強：盡力回應通關訴求

葛珮帆連同多個社團及沙田民政事務處合辦是次活動，鄧炳強應邀出席，與多名義工一起包裝1,500份食物福袋。隨後葛、鄧二人，聯同香港廣州社團總會方俊文、沙田民政事務專員柯家樂、各位社團領袖及義工，前往沙田、大圍、馬鞍山各區為有需要家庭送上食物福袋。其中葛珮帆、鄧炳強上門探訪兩戶劏房家庭及一個公屋家庭，送上食物福袋、聆聽其訴求及了解他們生活上的問題。

葛珮帆指，以上所探訪的三戶都是單親家庭，其中兩位和兒子同住劏房的母親，都反映劏房地方「好細但租金好貴」，約一百多呎的劏房月租要六、七千元，佔了收入的大部份，輪候公屋多年未見曙光，生活捉襟見肘。其中一位中一學生來港5年，英語總是跟不上，希望得到輔助。另外，多名母親都反映，需要等小朋友長大後才能出外工作，生活很吃力，希望能盡快通關，香港經濟改善，更易找到較好的工作。

葛珮帆引述鄧炳強表示，明白到公屋可以大大改善基層市民的生活，相信新一屆政府會加快興建公共房屋，縮減輪候時間，為市民提供更適切的居所，減輕市民的生活負擔。鄧炳強認為，加強地區行政可以更有效運用社會資源解決地區問題，例如可以整合地區力量，為有需要的基層學生提供功課輔導等服務。他亦指，政府一定會盡力回應市民對免檢疫通關，以及盡快重振經濟的訴求。