李家超組班︱鄧炳強大談勞福　黃國健料北京睇緊：工聯有局長人選

距離新政府上台剩下一個多月，外界盛傳保安局局長鄧炳強將「再上一層樓」，他今早（21日）出席工聯會議員辦事處的開幕活動，未有回應會否留任。但他致辭時大談社福議題，指現屆政府已完成多項涉及勞工的修例工作，政府換屆前會努力完成取消強積金對沖，期望議員繼續支持。

行政會議成員、工聯會榮譽會長黃國健則表示，不少有志之士及精英有意加入下屆政府，預料新班子變化較大，「如果唔敏感地講一句，依家名單可能仲要北京中央嗰度睇緊」。他相信工聯會有合適人選出任局長。被問到會否留任行政會議成員，他指推薦什麼人須由工聯會決定。



鄧炳強：換屆前完成修例取消強積金對沖

工聯會立法會議員鄧家彪、陸頌雄位於油塘的辦事處開幕，鄧炳強出席致辭時表示，近日疫情持續有所回落，市面逐漸回復正常，但政府不會鬆懈，會時刻留意疫情變化，採取必要措施。他又指，現屆政府完成不少勞工相關議案，如加強不合理、不合法解僱罰則、增加產假至14星期等，並將於任期完結前努力完成修例取消強積金對沖，希望議員繼續支持。

鄧炳強出席工聯會議辦開張活動。（梁鵬威攝）

黃國健：工聯不應缺席行會 黨內有合適局長人選

黃國健被問到會否留任行會成員時，表示須由工聯會決定，包括推薦什麼人加入政府，但工聯會不應缺席，相信工聯會有合適、有能力、有志向參與的人選，但最後選擇應由候任特首決定，並獲中央批准，現在未有定論。

工聯會會長、立法會議員吳秋北則指，工聯會正積極向下一屆政府推薦人才，但不便透露推薦人數，期望新政府能吸納有心、有力、能做成事的人才。至於與內地通關，吳秋北認為是努力目標和方向，香港不能長期與內地隔絕，建議採用一國標準下的聯防聯控機制，以便更好與內地對接。