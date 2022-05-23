架構重組︱議員質疑副司長功能　陸頌雄自認：議員都認唔晒副局長

立法會「研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會」今日（23日）召開第二次會議，並已完成逐條審議階段。多名議員繼續質疑設立副司長作用，其中工聯會陸頌雄直認，即使作為立法會議員，有時見到副局長都未必認得出，藉此質疑增設副手的實際作用。候任特首辦公室秘書長鄭鍾偉重申，設副司長有必要，不能再等。



林健鋒憂副司長成「無兵司令」

經民聯林健鋒於會議開首指，為司長設副手提供更多支援，原則上符合社會期望，但大家都會著眼具體操作上，分工如何更加清晰，避免副司長成為「無兵司令」。鄭鍾偉表示，設立律政司副司長有迫切需要，不能再等，因律政司工作繁重，轄下有6個部門、近90位首長級人員，部門負責的工作有時涉及跨組別，例如人權、國際法、憲法和《基本法》。

陸頌雄反映，過往經常有人質疑副局長就好像局長的「影子」，只是在局長暫時離開時頂替對方，到底與常任秘書長誰人地位較高都不肯定。他更指，很多副局長作風低調，「你問坊間市民呢，佢哋對副局長嘅認識，我相信真係唔高，實事求是講句。就算我哋議題諗副局長個名呢，有時都要諗一諗『呀，記得喇』，咁樣，都幾尷尬。」

工聯會陸頌雄。（立法會直播截圖）

曾國衞：工作較重要 希望親自向議員解釋

政制及內地事務局局長曾國衞解釋，以自身所屬的政制局為例，副局長對內對外很多方面都為其本人提供很多幫助，如協調、內部研究等，這視乎每個局的工作需要。他認為，坊間之所以覺得副局長不太常出現，以自身經驗來看，因為有很多工作由於覺得內容比較重要，所以希望親自出席立法會的會議，但相信在一些事務委員會上，如果局長本人比較忙，都希望由副局長去解釋政策給大家。

至於政策創新與統籌辦事處的去向，創新辦總監何佩玲指，這交由未來新特首上任後決定。鄭鍾偉強調，候任特首十分著重政策研究工作，至於具體用什麼架構去做，相信其上任後會詳細研究並向大家交代。

委員會主席葉劉淑儀會後表示，小組委員會已完成審議工作，將於5月27日向內務委員會匯報，暫時不用召開第三次會議。她預計，政府在下月15日於立法會大會動議決議案，如獲通過，架構重組方案將在下月17日刊憲，7月1日實施。