政圈風聲｜重組方案議員提兩大關注　三司辦架構急膨脹惹爭議

立法會研究政府架構重組方案小組今日（20日）早上召開首次會議，候任特首辦秘書長鄭鍾偉昨日先向議員簡介方案，「摸底」了解議員的關注事項。綜合與會者指，議員主要關注兩大重點，包括副司長的定位和職能，以及人手編制和薪酬待遇，有人質疑3個司長辦公室均增設一名屬D3職級的首長級人員，並無必要。



設律政司副司長惹議

鄭鍾偉昨日到立法會簡介方案，解釋新政府重組方案細節，包括副司長分工和職能。「研究架構重組方案」小組主席葉劉淑儀透露，鄭鍾偉在會上舉例指，疫情下處理遺體涉及多個政府部門，例如警方、衛生署、司法部門等，如設立副司長可分擔司長職務，加強跨部門的協作。

有議員質疑律政司設立副司長的決定，憂慮定位不清晰，政府則解釋律政司工作繁重，包括要推廣國安教育、香港法治優勢等，有需要增設副司長。不過，有議員私下質疑副司長定位、職權不清晰，例如副司長在「指定項目」是直接匯報予特首，還是先向司長匯報？政策局局長的工作，又需否向副司長報告？有人擔心設立司長會出現「副作用」，出現爭權現象。

李家超於行會通過架構重組方案後見記者。（張浩維攝）

三司辦公室增D3官員

除了增設3名副司長，李家超亦建議加強三司辦公室的公務員人手，包括在各司長辦公室增添一名首長級人員（首長級薪級第3點）或首席政府律師，以及其他非首長級支援人員。據聞有議員質疑有否必要，認為辦公室架構過度膨脹，「人多係咪真係好辦事？」

事實上，今次改組方案一下子增加70個職位，包括13名政治委任官員及57個公務員職位，每年額外開支料達9,483萬元，有議員質疑開支偏高，「有無成績都難講，而且開位容易cut位難，希望證明係物有所值啦！」

狄志遠建議先通過林鄭月娥本身提出的改組方案。（梁鵬威攝）

狄志遠倡先通過林鄭方案

有份出席的新思維狄志遠昨提出，重組方案涉及分工、資源安排等，需要更多時間討論，而只得一、兩個星期討論是太急，建議先通過林鄭月娥今年1月提出的方案。

有建制議員指，鄭鍾偉昨日簡介方案後，以聽意見為主，估計是為今天會議做準備，了解議員關注內容。有人直言，以立法會現時審議速度，要如期在下月通過方案「無難度」，相信方案亦不會有大修訂，李家超希望七一上任時「六司十五局」齊章，但對於改組政府架構是否等於能提升治理能力，大家只能拭目以待。