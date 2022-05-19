架構重組︱候任辦明赴立會解釋6司15局　李家超籲6月中完成撥款

候任特首李家超密鑼緊鼓籌組班子，首關是爭取立法會通過新政府重組為「六司十五局」，候任辦秘書長鄭鍾偉今早到立法會向議員簡界，李家超則會晤新民黨。他說會面觸及重組方案，重申方案讓各政策局權責分工更清晰，並產生更大協同效益，加強統籌及指揮能力，旨在強化施政能力和效果。

李家超稱候任辦明天（20日）會有代表出席立法會「研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會」會議，詳細介紹重組方案，回應議員提問及意見。他期望方案得議員支持並於六月中前完成立法及撥款程序，以便新政府架構7月1日可正式實施。小組主席葉劉淑儀則預告，明天的會議已預留最少六小時讓議員提出問題。



候任特首辦發稿指，李家超今日約見新民黨立法會議員，聆聽了他們對新政府的意見，包括地區管理、抗疫、金融發展及旅遊等議題。李家超也感謝各代表提出意見。