六四33︱康文署暫停當日維園球場非指定用途申請　仍可預約踢波

2020年六四集會，警方以肺炎疫情和限聚令為理由，向支聯會發出反對通知。支聯會其實不理反對進入維園舉行集會，其後支聯會主席李卓人、副主席何俊仁等，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」。



疫情至今未完結， 康文署回覆查詢時表示，暫停處理轄下場地非指定用途活動的預訂申請。



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未接到6月1日至5日非指定用途活動預約

康文署回應《香港01》查詢時指，因應新冠肺炎疫情，署方已暫停處理轄下免費康體場地作一般非指定用途活動的預訂申請。

康文署表示，至今並沒有接獲市民或團體擬於6月1日至5日期間租用維多利亞公園足球場舉辦非指定用途活動的查詢或申請，期間市民仍可預訂維園足球場作踢足球用途。

自1990年起，支聯會在每年六四都會在維園舉行悼念集會，參加人數一度下降至數萬人。然而自2009年起參與人數大幅回升，2019年因發生修例風波，大會公布參與人數超過18萬人，而警方指最高峰時有3.7萬人。而支聯會籌得款項達275萬，為1993年以來最高紀錄。

2020年初香港爆發新冠肺炎，警方首次以疫情為由，向支聯會集會發出反對通知書。而支聯會主席李卓人等人不理禁令，當晚進入維園悼念，亦有大批市民參與。其他李卓人、何俊仁、支聯會秘書蔡耀昌等人，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」，而黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚與梁凱晴則被控「參與未經批准集結」。

到了去年，《香港國安法》生效後首個六四，警方同樣以疫情為由拒絕支聯會的申請，並封鎖維園一帶不讓市民進內。