六四33周年︱循道衛理5.30舉辦祈禱會 盼修補撕裂醫治創傷
撰文：林嘉成
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下星期六是「六四事件」33周年，新政治形勢下，過去兩年都有人因「六四」晚會涉嫌參與及煽動「未經批准集結」而遭判刑。支聯會解散後，去年首個《港區國安法》下的「六四」，悼念活動焦點轉到7間天主教聖堂的追思彌撒，今年香港教區已表明因顧慮到《港區國安法》而不再舉行。
循道衛理聯合教會暫時未見「六四」晚有追思活動，但下周一（30日）晚將舉辦「為國民求平安」祈禱會，活動簡介提到「五四運動」及「六四事件」是人民心中難以磨滅的印記，希望透過活動祈願神恩待國家及人民，賜下平安、修補撕裂。
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五四、六四難以磨滅 盼神醫治創傷
祈禱會由教會社會服務部「社會事務關注小組」主辦，根據教會網頁顯示，祈禱會將有詩歌詠唱及分享祈禱，晚上7時半至9時在九龍安素堂舉行，只限會友參與，並因應疫情設有人數限制，須預先報名。
活動簡介提到，每年五、六月期間都令人想起祖國曾經歷驚濤駭浪，不論是百多年前的五四運動、抑或三十多年前的六四事件，都在人民心中留下難以磨滅的印記，希望祈願醫治國家及人民的創傷。
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