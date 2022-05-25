MIRROR演唱會試行實名制　民建聯轉述政府：傾向禁轉讓可退票

男團MIRROR今年7月舉行演唱會，康文署今日（25日）公布經過和主辦單位溝通後，同意試行實名制堵截炒賣，涵蓋其中12場公開發售門票，是首次在紅館實行實名制。民建聯歡迎相關安排，透露民政事務局已承諾參考今次經驗，日後將安排擴展到其他大型演唱會。



左起：陳學鋒，鄭泳舜，劉國勳。（林劍攝）

陳學鋒：應再增加公開發售比例

民建聯立法會議員鄭泳舜指，與署理民政事務局局長陳積志會面，明確反映一張門票可炒至數萬元，情況十分不公平，歡迎局方今次主動與主辦單位溝通後得出以上安排，形容是「行出一大步」。

不過，民建聯關注到實名制的售票比率，陳學鋒指問題出在制度當中，因為一般可能只有三成門票作公開發售，目前未知MIRROR演唱會最終實際有多少公開發售門票，但希望當局進一步優化安排，讓日後文娛康樂活動，有更高比例的門票作公開發售。另外，他希望增加「炒飛」行為的罰則，並將伊利沙伯體育館、以及紅館納入《公衆娛樂場所條例》規管。

陳學鋒提醒，城市電腦售票網預計在售票時流量會很高，實名制下須登記很多資訊，呼籲政府留意網上情況避免擠塞。

MIRROR演唱會門票一票難求，粉絲都希望公司能為官方歌迷會預留更多數量。（網上圖片）

傾向禁轉讓防漏洞 如缺席可退票

劉國勳則透露，局方明確表示今次實名制安排不傾向准許轉讓，否則會出現漏洞；如果門票持有人當日臨時有事不能前往，可安排退票。

鄭泳舜最後補充，局方在會面期間已承諾繼續跟進實名制，並會吸收今次試行的經驗，在未來擴展到其他大型演唱會活動。他指，局方明白演唱會始終是商業行為，主辦單位都想賺錢，所以日後模式會是康文署和主辦單位溝通後得出共識。