六四33周年｜周二仍指可預訂踢波　維園足球場今已全數租出

天主教香港教區日前表示，因顧慮干犯《國安法》，今年不會再辦追思六四彌撒，而多年來舉辦六四維園集會的支聯會已經解散，暫未有團體舉辦大型六四悼念活動。康文署亦指，維多利亞公園硬地足球場因疫情關係，暫停非指定用途活動訂場，只容許預訂場地作踢足球之用，維園一片燭光今年料不能再次重現。



康文署回覆《香港01》查詢時表示，維園足球場於6月4日的所有段節已被個別市民預訂作足球活動用途。



職員指昨日有市民預約 全數租出

記者今日下午5時許到達維園訂場處，看見6月4日足球場的預訂全滿，遂向當值職員查詢訂場情況，該職員說有市民昨天前來辦事處預約足球場，只稱全部6個足球場都已被租用。

就訂場處現場所見，硬地足球場在6月4日由上午7時至晩上11時所有時段都已被預訂，而滾軸溜冰場、手球場暨排球場則未見同樣情況。

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康文署周二回覆《香港01》查詢時表示，因應新冠肺炎疫情，署方已暫停處理轄下免費康體場地作一般非指定用途活動的預訂申請。當時康文署指，暫未接獲市民或團體擬於6月1日至5日期間租用維多利亞公園足球場舉辦非指定用途活動的查詢或申請，期間市民仍可預訂維園足球場作踢足球用途。

港府過去兩年以疫情和限聚令為由，拒絕批准六四集會申請，並向主辦的支聯會發出反對通知書，2020年支聯會主席李卓人、副主席何俊仁等不理反對通知書，進入維園悼念，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」。

距離今年六四還有9日，直至今天仍未有團體公開表示有計劃舉行六四集會。