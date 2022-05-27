王靈桂指已有條件推進民生　陳冬稱基本法保障制度：法與時轉則治

國務院港澳辦副主任王靈桂指，修例風波令「一國兩制」遭受前所未有挑戰，其後中央在香港實施《港區國安法》及「完善選舉制度」，在維護主權安全和發展利益下，為香港民主健康發展奠定基礎，對繁榮穩定有深遠影響，未來「由治及興」過程更加難苦，認為目前已有條件推動各項民生建設。

中聯辦副主任陳冬表示，中央果斷出手是香港「由亂到治」的重大轉折，牢牢守住「一國」底線，重申《憲法》是國家根本大法，而《基本法》是根據《憲法》制訂，共同構築了特區的憲制基礎。他指回歸25年，充份證明《基本法》符合國家利益及香港實際情況，是提供制度保障的好法律，形容「法與時轉則治，治與世宜則有功。」



王靈桂：萬世太平 須能者捨身

王靈桂今早（27日）在《基本法》法律論壇透過視像致辭，指「愛國者治港」得以落實，未來5年是走向「由治及興」的關鍵時期，中央將堅定支持新一屆特區政府依法施政。他說「一國兩制」邁入新階段，無論港府、抑或社會各界，都更有條件集中精力「抓經濟、謀發展」，破解住房等突出民生問題，推動香港融入國家發展大局，同時提升國際競爭力。

他又呼籲港府團結社會開創新局面：「天地立心，非暢快一人，萬世太平，須能者捨身。」

陳冬稱法與時轉則治：《基本法》是好法律

陳冬則說過去一段時間，反中亂港活動猖獗，出現嚴重挑戰「一國」底線的嚴峻局面，中央果斷出手令香港出現「由亂到治」的重大轉折。目前香港在全球金融中心指數排名位列第三，法治水平排名也保持前列，《基本法》保障香港居民享有前所未有的廣泛權利及自由，充分反映「一國兩制」得到成功實踐。