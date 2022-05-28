人大法工委：香港建構國安體系仍在起步　很多維護工作無制度安排

全國人大表決通過授權人大常委會制定《港區國安法》兩周年，律政司今天（28日）以「興邦定國」為題舉行法律論壇。國務院港澳辦副主任王靈桂致辭時表示，《國安法》是香港法治的「強心針」，港人權利和自由的「守護神」，以及保持香港繁榮發展的「定心丸」，事實證明《國安法》助港實現由亂轉治，現正邁向由治及興。

全國人大常委會法工委副主任張勇認為，香港建構國安體系仍在起步階段，很多維護國安的內容未有制度性安排，具體條款有待落實，社會對維護國安形式及面臨的風險仍存有不少模糊認識。



王靈桂稱國安法乃法治強心針：守護權利自由

王靈桂說，《港區國安法》加上「完善選舉制度」，香港正邁向「由治及興」，愛國愛港旗幟高高飄揚。香港法治指數在全球名列前茅、傳媒數量上升、新聞生態健康、經濟金融堅挺、投資者對港信心增強、外資公司數目增加都能一一體現。

他指，《國安法》被別有用心的人污衊和詆毀成侵犯港人權利和自由，然而事實勝於雄辯，《國安法》助港告別了動盪不安的局面，社會漸趨安定，施政環境得到改善，根本目的是堵住香港維護國安的法律漏洞，維護了憲法和《基本法》確立的特區憲制秩序。

鄭雁雄：沿用英美法系旨在維護中國、香港利益

駐港國安公署署長鄭雁雄則指，過去兩年香港由大亂變為大治，證明《國安法》是維護國家安全及香港長期繁榮穩定的治本之策，加強港府的執法管制能力，令反中亂港分子與組織落網解散，社會制度恢復安穩，沒有國家安全就沒有「一國兩制」。

鄭雁雄稱，香港絕不可以因為沿用英美法系而罔顧國家利益，罔顧回歸中國的事實，去延續港英時期的價值觀念，甚至聽從英美國家頤指氣使：「沿用英美法系，最終是為維護中國利益、香港利益。」他指港人最大的自由，就是在法治邊線及國安底線內的充分自由，猶如足球場上「可以腳踢頭頂，合理衝撞，但必須要有底線邊線，有裁判，邊判」。

外交部駐港特派員劉光源發言時，批評外國勢力抹黑《國安法》，但這些勢力在《國安法》下受到沉重打擊，在港據點逐一被拔除，認為他們的反應越大，越能證明《國安法》切中要害、不可或缺。