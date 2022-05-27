國安法共拘捕186人　鄧炳強：有流亡者仍聯同本地媒體煽動仇恨

《港區國安法》生效至今，警方共拘捕186人涉嫌從事危害國安行為及活動，當中115人及5間公司被檢控。保安局局長鄧炳強出席《基本法》法律論壇時指，有8宗案件已完成審訊，10名被告都被定罪，最高判刑是監禁9年。

鄧炳強指《港區國安法》在「黑暴」背景下訂立，面對「暴徒破壞、外部勢力滲透」，針對性地就當時最迫切的四類危害國安行為及活動訂下罪行和罰則，既到位、且充分考慮香港實際情況。

他又列舉其他涉及國安的罪行，包括被激活的現有法例，例如引用《刑事罪行條例》第九、十條「積極打擊發表煽動言論和刊物，以及其他『軟對抗』的行為」；以至行使《公司（清盤及雜項條文）條例》下的權力，命令帶來危害國安風險的機構從公司登記冊中剔除，形式這些執法行動都初見成效。



臚列國安法網：電話卡實名制、電檢、起底罪

鄧炳強表示，政府亦正積極透過訂立其他的新法例、規例和機制，更好履行維護國家安全的宣傳、指導、監督和管理的責任，包括落實電話儲值卡實名登記制；修例將國安列入電影檢查的考慮因素之一；訂立新的起底罪行；禁止被裁定犯國安罪行人士擔任註冊社工。

他稱這些法律基礎下，港府會「有法必用、執法必嚴、違法必究」，認為現時鼓吹「港獨」的情況不斷減少，眾多涉嫌危害國安的組織相繼自行解散或停止運作，再再證明《國安法》發揮相當成效。不過，香港仍然面對「軟對抗」等風險，包括外部勢力干擾抹黑；以及流亡分子勾結外部勢力，「與一些想危害國家安全的本地媒體或組織連成一線，煽動仇恨」。

鄧強調，會加強情報收集，特別是網上資訊及反間諜情報，繼續深入調查涉嫌危害國安的人和組織；完成《基本法》第23條立法，以及訂立網絡安全法例，進一步完善國安法律制度。