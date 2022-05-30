李家超官媒訪問冀以結果贏信任：每天解決一問題　一年就有365個

候任特首李家超今日（30日）在北京領取委任狀，分別獲國家主席習近平及國務院總理李克強接見。李家超近日接受官方新華社訪問時表示，希望建立一個關愛共融、有希望、有活力的香港，既聯結世界，也融入國家發展大局。

李家超重申其三大施政理念，包括「以結果為目標」去解決問題：「問題很多，但每天解決一個，一年就有365個，積累下來就應該有成績了。」他稱希望用行動解決分歧，用結果爭取信任，以成績累積互信。



李家超：釋放「愛國者治港」價值

李家超表示，知道社會有不同訴求，但能把事情做好才最重要，上任後會和團隊討論每個政策範疇內優先處理的事項。他指政府應處理市民最關注的問題，以房屋為例，他主張「提速、提效、提量」幾方面加以解決，一上任會成立「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」小組推動工作；他在政綱中提出的「公屋提前上樓計劃」，亦要盡快確定哪些項目具備可能性。

他又指，對於國家安全永遠都要保持警惕，「因為風險永遠存在」，把《基本法》第23條立法工作做好依然是政府的憲制責任。

李家超提到，要釋放「愛國者治港」的價值，就需要行政與立法在溝通和配合中，找出新的創造社會價值的方法，「我和立法機構會用好『愛國者治港』，創造有效的施政能力。」對於未來5年施政，李家超稱：「我準備好了！」