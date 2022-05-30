專訪｜立會蜂擁提名李家超　梁君彥：議員「逐件清」　不會凡事撐

候任特首李家超參選期間，強調有決心改善行政立法關係，90名立法會議員中，高達87名議員提名他，比率是選委會40個分組中最高。立法會主席梁君彥接受《香港01》專訪時表示，提名和投票是選委的責任，儘管大部分議員提名了李家超，但在立法會內，議員仍然以事論事、「逐件清」，「唔會你嚟親咩（法案）我都過，你娶個老婆都唔會成日聽佢話啦！」

對於有傳部分立法會議員將辭職加入李家超政府，梁君彥稱是議員的個人選擇，他們需自行向公眾解釋，「我恭喜佢哋，肯為香港犧牲。」



議員一定會向特首「追數」

今屆特首選舉只有李家超一人參選，在提名階段，大批選委未待政綱出爐，已主動提名李家超，其中90名立法會議員中，多達87人提名李家超，是選委會40個分組中，提名李家超比例最高的一組。梁君彥維持立法會主席憲制中立傳統，未有提名。

梁君彥在訪問中表示，立法會議員是選委會當然委員，責任包括提名和投票，選委提名李家超是個人選擇，與立法會議員的身份無關。他說，立法會議員要按照《基本法》辦事，監察、配合政府施政，每名議員也會以事論事、「逐件清」，「我支持你（李家超）是選舉責任，審議的責任是《基本法》列明的。」

李家超當選翌日拜訪立法會主席梁君彥。（資料圖片）

新政府考慮延續「短問短答」環節否

他相信立法會一如以往，在不同議題上，有人支持也有人反對，「唔會話『家超我支持你，你嚟親咩（法案）我都過』，你娶個老婆都唔會成日聽佢話啦！」他續指，來屆政府表明將訂立「關鍵績效指標」（KPI），議員一定會向特首「追數」，為香港市民做事。

現屆特首林鄭月娥在任內增設立法會「短問短答」環節，梁君彥稱與李家超討論過，對方正考慮新一屆政府會否延續有關做法。他又引述李家超說，視議員為政府管治架構的其中一員，議員則希望政府官員多與他們溝通。梁君彥指，目前立法會已改良會議廳前廳，提供更多位置供官員和議員交流。

立法會早前通過無約束力議案，促請政府制訂藝術發展藍圖。（資料圖片）

讚新丁議員稱職 記名表決屬拉布

今屆立法會上任約半年，當中三分二是「新丁」議員，梁君彥認為他們表現稱職，每次討論議員議案平均有30多人發言，最多3至4名議員提出修訂。不過翻查紀錄，有立法會議員大會出席率僅僅過半，梁君彥認為是個別情況，可能由不同因素導致，例如通關問題等，又稱過往大會經常因人數不足而響鐘，「之前30人都唔夠，而家一數就70幾80人。」

本屆立法會的另一現象，是記名表決數目大幅減少，大部分表決均以不記名、舉手方式進行，與以往立法會截然不同。梁君彥稱，記名點票是拉布的一種，記名點票須打鐘5分鐘，若要縮短打鐘時間至1分鐘又要提出議案，原意是希望拖延時間。他說，全世界的議會很多時都採用不記名點票，「唔係話一定要記名點票先啱」，記名點票與否是議員選擇，「佢（議員）明知輸嘅，不過要記名立此存照佢反對，向選民交代。」

立法會主席梁君彥。（廖雁雄攝）

多名議員傳辭職入政府 梁：需向公眾解釋

李家超正籌組新一屆政府班子，政圈傳出不少選委界立法會議員在考慮名單之上。梁君彥說，議員是否入閣是個人選擇，若有議員辭職，立法會將按機制補選，過往有先例。新議會上任僅半年，此時「轉跑道」會否引起政治觀感問題？梁君彥指，需要由議員自行向公眾解釋，目前亦未知會否有議員辭職出任官員。