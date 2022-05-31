李家超向中央匯報增設副司構思　組班重點自己決定：將盡早交提名

候任特首李家超昨日（30日）在北京，獲國家主席習近平及總理李克強接見，並領取《國務院令》接受正式任命，今早再與港澳辦主任夏寶龍見面。他今日（31日）下午返抵香港，在機場見記者總結行程。李家超再次感謝中央信任，承諾不負中央信任、以及市民期望。被問到習近平會否在回歸25周年訪港，李家超稱自己沒有這方面消息。

李家超指，自己向領導人匯報了架構重組方案，包括增設三名副司長的構思，承諾會履行責任盡快組織管治班子，現時離換屆只剩一個月，會盡快交提名予中央考慮任命。他指，自己向夏寶龍介紹了揀選主要官員的理念，會針對他們的能力、經驗、抱負、承擔，以及施政理念。



接種率未及預期 仍須努力才有望通關

【18:22】李家超指，已向習近平提及香港疫情狀況，中央要求香港盡力控制疫情。他亦向習近平提到不少聲音希望通關及放寬旅遊限制，但指現在仍有不少困難和挑戰需要克服，本港仍有新感染個案，疫苗接種率未及預期，因此市民和政府仍要努力遏止疫情才有望通關。

司長、副司長屬「指導與被指導」關係

【18:20】被問到有否與領導人談及23條立法，李家超指這是憲制責任，第6屆政府會做這方面的工作，例如法律研究等，並且適時推出。至於架構重組，他重申有向領導人解釋其目的，希望令政府權責更清晰，有協同效應，讓施政更有效，這是有實際作用的。

他認為，副司長的參與有助加強政府統籌能力，司長與副司長是「指導與被指導」的角色，權責是清晰的，副司長除了作為副手外，也可以承擔指定項目的主體責任，由司長或行政長官按實際情況決定，與司長有從屬關係，與現時局長與副局長類似。

李家超結束訪京行程返港。（馬楚烽攝）

具體人選「考慮時重點都是我決定」

【18:17】被問到習近平指新選舉制度要「長期堅持」，李家超重申現時制度符合一國兩制方針、香港的實際和長遠發展需要，「長期堅持就是長期堅持，我亦都長期堅持這個立場」。至於組班是其候任行政長官的責任，具體的人選「考慮時重點都是我決定」，至於具體人選，雖然明白到大家很感興趣，不過現時不適合公開，完成組班工作後會第一時間公布。

「長期堅持就係長期堅持！」

【18:15】被問到任內會否推出政制改革或普選，李家超未有正面回應，只說國家主席習近平提到要「長期堅持」新選舉制度，並堅決落實「一國兩制」，他也認為需要考慮香港實際情況並滿足本港的發展需要，第六屆政府亦會做好相關工作。

他重申，與夏寶龍會面時解釋了近日組班的工作、物色人選的考量，習近平認為班子人選必須幫助新政府履行施政、享有相同價值觀，以及相似的施政方向。被問到是否有與國務院副總理韓正會面，李家超表示沒有安排與韓正單獨見面。

向中央承諾盡早提名班子人選 看重能力抱負承擔

【18:10】李家超指，剛完成4天的北京行程，由於防疫關係須全程閉環管理。他指，期間最主要出席3個活動，分別是昨日上午接受李克強總理的國務院令，委任其為特首，其後獲對方接見，同日下午獲習主席接見。兩場會面中，其他出席的領導包括副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍。他再次感謝中央的信任，委任其為香港第6任特首，感到非常榮幸，知道責任重大，會全力以赴不負中央信任。

他指，習近平及李克強都強調中央堅定不移，全面貫徹落實一國兩制、高度自治及港人治港，支持特區政府依法施政，發展民生經濟及融入國家發展大局，維持香港長遠繁榮穩定。他在會面中匯報了香港目前情況，包括經濟、社會及疫情，李總理則要求特區做好防控疫情工作。李指，他於今日上午和夏寶龍見面，期間再次就香港具體情況與對方介紹，雙方交換意見。