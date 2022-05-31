消息：港澳辦常務副主任張曉明調任全國政協副秘書長　仍屬正部級

港澳系統人事變動揭開序幕，消息指，國務院港澳辦常務副主任張曉明將調任全國政協副秘書長，仍屬正部級。現年58歲的張曉明曾任香港中聯辦主任，2017年返京出任港澳辦主任，至2020年初夏寶龍出掌港澳辦，張曉明改任港澳辦副主任（分管日常工作）。



港澳官員調動陸續有來

國務院昨日公布澳門中聯辦主任換人，由來澳工作不足一年的「閩系」鄭新聰坐正，接替即將退休的傅自應，掀起港澳系統官員調動序幕。消息指，中共二十大今年下半年舉行，港澳高層官員人事變動將陸續有來，包括香港中聯辦。

張曉明早於1986年進入港澳辦工作，任副主任科員，曾任前港澳辦主任廖暉的秘書，參與中英聯合聯絡小組、香港特區籌備委員會預備委員會秘書處工作，見證香港回歸歷程。張曉明先後任港澳辦綜合司司長、副主任，2012年來港出任中聯辦主任，上任之初即表示「西環不治港」，但「西環要盡職」，履行中央賦予的權力，做應該做的事。

14年遇佔中示威 張曉明：太陽照常升起

2013年，張曉明首次赴立法會與午宴議員，民主派席間送上道具示威，其中馮檢基送上一隻自製的「無篩船」，稱香港需要「無篩選」的特首選舉。張曉明聞言反問「篩子」何罪之有，能挑選出優良品種，不能簡單否定「篩子」功能，寓意特首選舉進行「篩選」的合理性。

2014年政改爭議引發佔中事件，張曉明在「十一」升旗禮遇上示威，他以一句「太陽照常升起」回應。2017年，張曉明接替王光亞出任港澳辦主任。

2019年修例風波後，港澳系統大地震，全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任，張曉明改任常務副主任，仍屬正部級官員。2020年8月，美國財政部制裁10多名中國、香港官員，張曉明是其中之一，他當時回應指：「深以為榮」。