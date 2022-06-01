拆局｜張曉明調離如「一個時代終結」　港澳系統換班「開新篇」

港澳系統官員調動掀起序幕，繼澳門中聯辦換人後，在港澳體系工作逾30年的國務院港澳辦常務副主任張曉明，將調任全國政協副秘書長，仍屬正部級官員。雖說今次是「平調」，但卻是張曉明首次脫離港澳系統「核心內圍」，有政界中人形容是「一個時代的終結」，在新人事新作風下，不止香港開新篇，港澳系統亦將翻開新一章。



曾任廖暉秘書

張曉明1985年在中國人民大學法學碩士畢業後，向魯平自薦加入港澳辦，初期被分配在一司一處，參與中英聯合聯絡小組、香港特區基本法起草委員會秘書處工作，張曉明之後擔任原港澳辦主任廖暉的秘書，後來亦在港澳辦扶搖直上。廖暉是廖承志之子，九七回歸後接替魯平出任港澳辦主任，掌管港澳事務長達13年，至2010年始卸任，對香港政局影響力巨大。

有資深建制派指，張曉明調職全國政協，雖然是「平調」，但職級重要性有所下降，這種長期參與港澳工作的京官，已經愈來愈少，「張曉明幾乎是最後一個」。2019年修例風波後，港澳系統大地震，由沒有港澳工作經驗的夏寶龍、駱惠寧空降兩辦，擺脫既得利益制肘，由於與香港「無交集」，反而可更客觀、更大膽處理香港問題，張曉明今次調任，可以說是「一個時代的終結」。

兩辦將換人 2019年歷史性階段結束

有熟悉國情人士估計，張曉明離任只是港澳系統換班第一步，兩辦掌舵人亦很快「功成身退」，換上新人迎接新局面，若「老資歷」的張曉明留在原位，對新領導可能有所影響。中共二十大今年下半年舉行，港澳系統人事變動將陸續有來，而隨著香港政治局勢穩定下來，兩辦領導的過渡性質完成，反映2019年的歷史性階段已結束，下一步是破解香港各種深層次問題，中央參與度亦會愈來愈高。

國務院前日公布澳門中聯辦主任換人，由來澳工作不足一年的「閩系」鄭新聰坐正，接替即將退休的傅自應，但他未有如傅自應般，同時兼任港澳辦副主任，究竟中聯辦主任兼任港澳辦安排是否屬「特殊安排」，值得注視。