張曉明調任｜首名中聯辦主任入立會　曾稱特首超然　談佔中最經典

中共二十大前夕，港澳系統人事陸續出現變動，國務院港澳辦常務副主任張曉明將調任全國政協副秘書長。在港澳系統工作36年、曾任香港中聯辦主任的張曉明，2017年調回北京接任王光亞成為港澳辦主任。

但不到兩年，反修例運動爆發，2020年年初港澳辦升格，全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任，張曉明改任分管日常工作的副主任，官階維持正部級。

張曉明過往言論惹火，掌管中聯辦期間與民主派的互動更備受關注；「佔中」後他曾發表「特首超然於三權」的言論，指香港從沒實施「三權分立」，在社會掀起討論。到反修例運動爆發，美國宣布制裁措施，他公開以廣東話反斥「有冇搞錯？關你咩事！」



支聯會「還活著」言論惹爭議

現年58歲的張曉明，1986年法學碩士畢業後進入港澳辦工作，期間歷經了中英談判、《基本法》起草、設立臨時立法會、籌備成立特區，以至佔中、修例風波等多個重大歷史事件。

張曉明2012年來港出任中聯辦主任，甫上任即表明「西環不治港，但是西環要盡職」，做應該做的事。2013年，張曉明赴立法會午宴，是首名踏入立法會大樓的中聯辦主任，席間有泛民議員送上道具，要求落實「真普選」。中聯辦之後有意回請議員，但一直未成事。

2014年政改爭議，張曉明閉門與民主派會面，被街工梁耀忠問到時任支聯會主席李卓人，在堅持「結束一黨專政、建設民主中國」的原則下能否成為特首候選人，據報張曉明當時回應指，支聯會仍能「活著」已是中央的包容：「仍能安然坐在這兒，反映我們的寬大。」

張曉明事後曾澄清，其原話是在「一國兩制」下，宣稱以「推翻一黨專政」為宗旨的支聯會，現在還能舉行各種活動，支聯會成員還可以當選立法會議員，本身就體現了一種很大的政治包容。

2017年，林鄭月娥與張曉明合照。（中聯辦相片）

14年國慶遇佔中 張曉明：太陽照常升起

同年，香港爆發持續79天的佔中事件，張曉明出席「十一」國慶酒會時遇示威堵路，被問到有何感受，他面帶笑容指向天說：「太陽照常升起」，受到網民熱議。2015年張曉明出席《基本法》研討會時，指特首「所具有的雙首長身分和雙負責制的責任，使得行政長官具有超然於行政、立法、司法三個機關之上的特殊法律地位」，並指香港無論回歸前或後，均無實行過任何「三權分立」的政治體制，引發社會一輪激烈爭論。大律師公會更發聲明反駁，但時任特首梁振英則和應，指行政長官地位「確實是超然」。

修例風波爆發翌年，國務院2月宣布全國政協副主席夏寶龍接掌港澳辦主任，張曉明轉任副主任，分管日常事務。外界一直認為，張曉明及前中聯辦主任王志民的人事變動，與這場風波有關，觸發中央調整對港政策，決心改革港澳工作體系。

回應遭美制裁：深以為榮

張曉明與香港淵源甚深，是長期負責港澳工作的官員，1988年曾在中英聯合聯絡小組中方代表處任職，1990年回到港澳辦，逐級升遷，回歸年轉任時任港澳辦主任廖暉秘書，長達13年，期間曾出任港澳辦副主任。2012年梁振英當選特首，張曉明被派駐香港，成為中聯辦主任，並進入中央港澳工作協調小組。

2020年8月，美國財政部制裁10多名中國、香港官員，張曉明是其中之一，他當時回應指：「深以為榮」。張曉明也參與制定《港區國安法》及「完善選舉制度」，他曾表示國家安全底線愈牢，「一國兩制」空間愈大。